Preşedintele PNL Argeş anunţă că a solicitat testul pentru depistarea COVID-19 şi se va autoizola la domiciliu

Preşedintele PNL Argeş, Adrian Miuţescu, participant la şedinţa Biroului Permanent Naţional la care a fost prezent şi un senator liberal confirmat ulterior cu noul coronavirus, a anunţat, vineri, că a solicitat testul pentru depistarea COVID-19 şi se va autoizola la domiciliu.

Miuţescu a precizat, într-un comunicat de presă, că a aflat despre decizia premierului de a solicita izolarea membrilor Guvernului şi ai Biroului Permanent Naţional în timp ce se afla într-o şedinţă cu prefectul judeţului Argeş, Emanuel Soare.

"Astfel, pentru a elimina orice suspiciune, am decis să solicit o echipă de la Direcţia de Sănătate Publică pentru a efectua testul pentru depistarea COVID-19 atât mie cât şi domnului prefect. De asemenea, am discutat telefonic, în urmă cu câteva minute, cu domnul prim-ministru Ludovic Orban şi recomandarea domniei sale este autoizolarea la domiciliu pentru toţi membrii Guvernului şi pentru membrii BPN. Acelaşi lucru îl voi face şi eu, voi intra în autoizolare la Curtea de Argeş", se arată în comunicatul transmis de liderul PNL Argeş.

El a precizat că în ultimele zile a participat la multe întruniri, inclusiv la şedinţa de luni la care a participat şi senatorul Vergil Chiţac, confirmat pozitiv cu COVID-19.

"Eu am stat la o distanţă considerabilă de domnia sa, nu am interacţionat direct. Apoi am avut întâlniri de lucru cu miniştrii, am fost la birou, am urmat activitatea cotidiană", se menţionează în comunicat.