Preşedintele Societăţii Române de Epidemiologie: 'Pandemia din 1918 anunţa probabil că în 2018 se va întâmpla ceva, nu am fost atenţi şi ne-a costat'

Pandemia de COVID-19 nu seamănă din punct de vedere al mecanismelor şi al fenomenelor epidemiologice cu nicio pandemie anterioară, în condiţiile în care a avut o evoluţie "extraordinar de rapidă" şi nu a urmat o trasabilitate "foarte clară", a declarat, vineri, preşedintele Societăţii Române de Epidemiologie, Doina Azoicăi.

"Această pandemie, este un lucru absolut suprinzător, nu seamănă cu nicio pandemie a trecutului. (...) Pandemia din 1918 anunţa probabil că în 2018 se va întâmpla ceva, nu am fost atenţi şi ne-a costat lucrul acesta, pentru că, iată, am intrat nepregătiţi, aşa cum se întâmplă întotdeauna cu noi oamenii. Pandemia aceasta vă spuneam că este foarte mult diferită de celelalte pandemii. Spun din punct de vedere al mecanismelor, chiar al fenomenelor epidemiologice. Eram obişnuiţi să interpretăm lucrurile prin prisma a ceea ce am învăţat în experienţele anterioare. (...) Din păcate, nu a fost aşa. (...) Această pandemie a avut o explozie, o evoluţie extraordinar de rapidă. Ceea ce a fost mai neaşteptat - nu a urmat o trasabilitate foarte clară", a explicat preşedintele SRE.

Doina Azoicăi a participat vineri la un workshop online organizat de Coaliţia Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice din România.

Pandemia de COVID-19 "încă nu s-a terminat, şi-a urmat şi îşi urmează cursul", a afirmat ea, potrivit Agerpres.

În opinia preşedintelui SRE, strategia naţională de vaccinare a avut o organizare impecabilă.

"Eu cred că mai accesibil decât strategia de vaccinare în România nu a existat. (...) Sunt convinsă că, cel puţin în primele etape, strategia de vaccinare în România a avut o organizare impecabilă. (...) Au apărut vaccinurile la care eram siguri de neinfecţiozitatea lor, de eficacitatea lor, răspunsul lor complex şi de capacitatea de a fi produse în doze vaccinale într-un număr cât mai mare pentru a nu exista inechitate. (...) Nu toate ţările lumii au avut acelaşi drept sau aceeaşi acces la vaccinare cum am avut în România", a afirmat Azoicăi.

Ea a precizat că, până în prezent, 67,9% din populaţia lumii a primit cel puţin o doză de vaccin anti-COVID-19, la nivel global fiind administrate 12,71 miliarde de doze. Zilnic sunt administrate 3,75 milioane de doze. "Doar 22,3% dintre persoanele din ţările cu venituri mici au primit cel puţin o doză", a indicat preşedintele Societăţii Române de Epidemiologie.