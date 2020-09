Prezenţa unui bazin olimpic de înot în Brăila poate să genereze multe oportunităţi (Ludovic Orban)

Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, că prezenţa unui bazin olimpic de înot în Brăila poate să genereze multe oportunităţi pentru oraş, mai ales că aici se vor putea organiza competiţii internaţionale de nataţie şi se va putea crea o bază de antrenament pentru sportivi.

"În ceea ce priveşte bazinul olimpic, aştept să se ţină constructorul de cuvânt. Din punctul nostru de vedere, noi asigurăm finanţarea, astfel încât să putem deconta situaţiile de lucrări. Rămâne ca constructorul să finalizeze această lucrare, care este foarte importantă. Prezenţa unui bazin olimpic în Brăila poate să genereze interes şi multe oportunităţi, pe lângă atractivitatea pe care o are pentru oameni, pentru că va avea şi deschidere către cetăţeni, către public, aici se pot organiza competiţii internaţionale de nataţie, se poate crea o bază antrenament şi de pregătire a sportivilor în nataţie şi, în mod evident, generează multe oportunităţi pentru Brăila", a declarat Orban.Lucrările la Bazinul olimpic de înot de la Brăila, proiect care are o întârziere de patru ani, au fost reluate în luna august, după ce Compania Naţională de Investiţii a semnat contractul cu câştigătorul licitaţiei pentru achiziţia echipamentelor de cronometrare destinate competiţiilor care vor avea loc aici."Din păcate, proiectul a durat mai mult din motive care nu au depins de noi. Am avut noroc că CNI a făcut efort ca să îl finanţeze şi, în funcţie de finanţare, am muncit. Am avut surprize, pentru că a fost necesar să schimbăm proiectul. Prima dată am avut probleme cu pânza freatică, pentru că a fost mult mai sus decât o aveam în studiile făcute. A trebuit să cărăm peste 400 de basculante de piatră de peste Dunăre, ca să facem pătura, pentru ca să ţină tot bazinul. Întârzierile sunt dictate de faptul că, în timpul iernii, a trebuit să nu lucrăm, pentru că temperaturile sub 5 grade ridicau probleme asupra calităţii lucrării. După aceea, întârzierile au fost şi din cauza mersului unor modificări, care cer timp. Procedurile sunt clare şi necesită timp ca să fie aprobate. În momentul de faţă, suntem aproape de faza finală. Spre sfârşitul anului vom termina lucrările de construcţie şi după aceea vom face probele, care vor dura două-trei luni", a declarat Dan Nechifor, directorul general al firmei care se ocupă de execuţia lucrărilor.Lucrările de construcţie la bazinul olimpic de înot au început în mai 2015 şi sunt realizate în baza unui contract în valoare de 8 milioane de euro încheiat de CNI cu antreprenorul general Midanne Invest Grup din Bucureşti, beneficiarul final fiind Primăria Brăila, care contribuie cu 2,1 milioane de euro la acest proiect.Complexul sportiv va avea o capacitate maximă de 800 de locuri şi va respecta toate standardele actuale impuse de forurile internaţionale de specialitate.Pentru a se putea organiza aici competiţii internaţionale, bazinul olimpic de înot este proiectat să aibă o lungime de 50 metri, o lăţime de 25 metri, 10 culoare, fiecare cu lăţimea de 2,5 metri, şi o adâncime a apei de maximum 2 metri.Şcoala brăileană de nataţie poate fi considerată una dintre cele mai valoroase din România, drumurile fiind deschise în urmă cu 18 ani de medaliile olimpice ale Dianei Mocanu şi Cameliei Potec - în prezent preşedinte al Federaţiei Române de Nataţie.Potrivit datelor culese de N. Postolache şi publicate în "Istoria Sportului în România" (1995), prima "şcoală pentru înotat" (de iniţiere) a apărut în Brăila în anul 1895.