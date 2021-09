Prima Expoziţie universală din Orientul Mijlociu se va deschide în Dubai în umbra pandemiei de COVID-19

Prima Expoziţie universală organizată în Orientul Mijlociu, Expo 2020 Dubai, îşi deschide porţile pentru expozanţii din aproape 200 de ţări pe 1 octombrie, după ce a fost amânată cu un an din cauza pandemiei de COVID-19, şi va dura până la 31 martie anul viitor, relatează luni Reuters, potrivit Agerpres.

Locaţia de 4,3 km pătraţi era doar o zonă de deşert când Dubai a fost ales în urmă cu opt ani pentru a continua Expo 2015 Milano, Italia.

După o investiţie de 6,8 miliarde de dolari, emiratul Dubai se bazează pe sectorul turistic pentru a-şi relansa economia afectată de pandemie, deşi va trebui în continuare să se conformeze restricţiilor COVID-19.

Înainte de pandemie, compania de consultanţă financiară EY a prognozat că pe parcursul celor şase luni, Expo 2020 Dubai ar contribui cu 1,5% la produsul intern brut al Emiratelor Arabe Unite (EAU).

Dubaiul speră să atragă 25 de milioane de vizitatori, mai mult decât a primit Expo 2015 Milano şi dublul populaţiei EAU. Toate persoanele peste 18 ani vor trebui să prezinte un test PCR negativ realizat în ultimele 72 de ore sau să fie vaccinate pentru a putea intra în perimetrul expoziţional, conform unui anunţ făcut de organizatori.

Cu toate acestea, diplomaţi din cinci ţări au declarat că şi-au revizuit obiectivele în ceea ce priveşte numărul vizitatorilor de la pavilioanele lor naţionale. James Swanston, economist la Capital Economics, a declarat că menţinerea regulilor pentru călătoriile în străinătate va reprezenta un obstacol în atingerea obiectivelor în ceea ce priveşte relansarea economică prevăzută.

Un purtător de cuvânt al organizatorilor expoziţiei a declarat că numărul de bilete vândute este "sensibil" din punct de vedere comercial, însă Expo 2020 Dubai este "încântată" de vânzările de până acum.

Numeroase evenimente vor fi transmise în direct online.

Dubai a declarat că doreşte ca Expo 2020, o expoziţie de cultură, tehnologie şi arhitectură sub bannerul "Connecting Minds and Creating the Future", să fie o demonstraţie a ingeniozităţii şi un loc în care probleme precum schimbările climatice, conflictele şi creşterea economică să poată fi abordate împreună.