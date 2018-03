Primăria Capitalei pornește un proiect de amploare: 10 milioane de euro, pentru cel mai vulnerabil punct al Bucureștiului

Primăria Capitalei a alocat 10 milioane de euro din bugetul pe anul 2018 pentru consolidarea a 23 de clădiri din Bucureşti, anunţă primarul general, Gabriela Firea. Ea afirmă că alte 100 de clădiri aflate în diferite stadii de degradare urmează să fie consolidate în primăvara acestui an, iar pentru aceasta au fost înfiinţate Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS) şi Compania Municipală Consolidări (CMC). În Bucureşti există 171 de clădiri încadrate în clasa I de risc seismic, care prezintă pericol public.

Citește și: SURSE - George Maior a provocat IMPLOZIE în interiorul PSD: Liviu Dragnea și-a schimbat planurile

Citește și: Ecaterina Andronescu NU EXCLUDE o candidatură la șefia PSD: confruntare cu Liviu Dragnea

Primăria Capitalei a alocat 10 milioane de euro din bugetul pe anul 2018 pentru consolidarea a 23 de clădiri din Bucureşti, anunţă primarul general, Gabriela Firea. Ea afirmă că alte 100 de clădiri aflate în diferese stadia de degradare urmează să fie consolidate în primăvara acestui an.

"Accelerarea programului de consolidări realizat de Municipalitate reprezintă o prioritate clară pentru actuala administraţie. Pentru că până acum în Primăria Capitalei nu existau decât opt persoane care se ocupau de acest program şi pentru că în 27 de ani autorităţile locale au reabilitat doar 20 de clădiri, am luat decizia de înfiinţare de urgenţă a două entităţi noi, formate din specialişti în domeniu, care să ofere soluţii reale la această problemă. Astfel, de anul trecut am înfiinţat două entităţi clare, care, cu 263 de angajaţi, desfăşoară numai acţiuni dedicate acestui domeniu. Mai mult decât atât, am alocat nu mai puţin de 10 milioane de euro în bugetul de anul acesta astfel încât să putem reabilita şi consolida cât mai multe clădiri. De acum putem afirmă că am restartat acest program, pentru că, în mai puţin de un an, s-au demarat procedurile de consolidare pentru 23 de clădiri, dintre care multe sunt monument istoric. Tot în primăvară această urmează să demarăm şi un alt program prin care se vor pune în siguranţă alte 100 de clădiri aflate în diverse stadii de degradare", anunţă primarul general printr-un comunicat de presă.

Edilul anunţă că, pentru soluţionarea situaţiei clădirilor cu risc seismic ridicat, la nivelul Municipiului Bucureşti, au fost înfiinţate Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS), care are 46 de angajaţi şi Compania Municipală Consolidări (CMC), care are deja 217 de angajaţi.

Primarul anunţă că cei 10 milioane de euro alocaţi consolidărilor vor fi utilizaţi pentru continuarea lucrărilor la imobilele aflate în execuţie, pentru lucrările la alte 29 de imobile care vor intră în execuţie în perioadă următoare, dar şi pentru proiectele tehnice pentru alte 29 de clădiri şi expertizarea altor 24.

Aceeaşi sursă spune că, în prezent, cinci clădiri se află în execuţie: imobilele din str. Blănari nr.2, nr.6, nr.8 şi nr.10 -imobile monument istoric, cuprinse în lista imobilelor expertizate tehnic încadrate în clasă I de risc seismic pericol public, construite în anul 1870. Un alt imobil la care au început lucrările este cel de două etaje plus mansardă, din str. Franceză nr.30

De asemenea, în urma unei Hotărâri a Consiliului, Primăria anunţă că a preluat alte trei clădiri pentru a le consolida: un imobil de 5 etaje din str. Biserica Enei nr. 14-s-au întocmit documentaţiile în vederea emiterii autorizaţiei de construire şi se efectuează toate demersurile, împreună cu Serviciul Spaţiul Locativ din Primăria Capitalei, pentru a mută proprietarii în locuinţele de necesitate situate în Piaţă Naţiunilor Unite; un imobil de 4 etaje din str. Spătarului nr. 36 s-au întocmit documentaţiile în vederea emiterii autorizaţiei de construire şi se efectuează toate demersurile, împreună cu Serviciul Spaţiul Locativ din Primăria Capitalei, pentru a mută proprietarii în locuinţele de necesitate situate în Piaţă Naţiunilor Unite; un imobil de 6 etaje din str. Ştirbei Vodă nr. 20 este în stadiul de reactualizare a proiectului, prin Compania Trustul de Clădiri Metropolitane (care are că obiect de activitate şi proiectarea).

Totodată, alte 15 imobile aflate în proprietatea PMB au trecut în administrarea AMCCS în vederea punerii în siguranţă şi consolidării, opt dintre acestea intră la jumătatea lunii martie în lucrări, iar două, conform expertizei tehnice, pentru siguranţă cetăţenilor, vor fi demolate, acestea nefiind monument istoric.

Primăria anunţă un alt program care va demara în această primăvară, prin care se vor reabilita alte 100 de clădiri aflate în diverse stadii de degradare. Este vorba despre acele clădiri ale căror elemente reprezintă un pericol pentru trecători - balcoane, elemente ornamentale, tencuială, acoperiş etc.

De asemenea, toţi proprietarii sau locatarii clădirilor încadrate în clasă I risc seismic au fost notificaţi de către AMCCRS, cu privire la obligaţia ce le revine, conform Ordonanţei 90-1994, urmând că până în aprilie 2018 să fie notificaţi şi proprietarii clădirilor expertizate şi încadrate în clasă a II-a de risc seismic.

Primăria generală anunţă că persoanele fizice proprietari ai locuinţelor multietajate încadrate prin în clasa I de risc seismic, la care venitul lunar pe familie este sub trei salarii minime brute pe economie nu vor mai trebui să ramburseze 50% din valoarea preţului pentru execuţia lucrărilor de intervenţie, cu anumite condiţii.

Conform expertizelor tehnice, în Bucureşti există 171 de clădiri încadrate în clasa I de risc seismic, care prezintă pericol public.