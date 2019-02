Primăria Capitalei reacționează, după decizia CCR: Nu vizează și STB-ul din București

Autorităţile administraţiei publice locale nu pot avea calitatea de acţionar în societăţile comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome, arată judecătorii Curţii Constituţionale în motivarea deciziei prin care au admis sesizarea preşedintelui Klaus Iohannis privind actul normativ referitor la reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale. Primăria Capitalei vine cu precizări și arată că această decizie nu se aplică și Societății de Transport Bucuresti SA.

”Referitor la informațiile apărute la data de 14.02.2019 pe site-ul www.stiripesurse.ro (preluare Agerpres), cu titlul: „CCR, lovitură COLOSALĂ pentru administraţiile locale – Acestea nu pot avea calitatea de acţionar în societăţi comerciale, foste regii”, Primaria Capitalei face următoarele

PRECIZĂRI

Societatea de Transport Bucuresti SA a fost înființată prin reorganizarea fostei Regii Autonome de Transport București, prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 55/ 22.02.2018, adoptată cu votul a peste două treimi din numărul total al consilierilor municipali.

În ceea ce privește motivarea Curții Constituționale a României, invocată în articol, pentru Societatea de Transport Bucuresti SA nu se poate aplica Decizia prin care s-a admis sesizarea preşedintelui Klaus Iohannis privind actul normativ referitor la reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, întrucât acționarii STB SA sunt Municipiul București, prin Consiliul general, și Județul Ilfov, prin Consiliul Județean.

În plus, Hotărârea CGMB de înființare a Societatii de Transport SA, prin reorganizarea fostei RATB, nu a făcut obiectul vreunei hotărâri a instanței de anulare a unor hotărâri adoptate în anul 2017 de Consiliul General al Municipiului București, care vizau înființarea a 22 de noi companii.

Societatea de Transport Bucuresti SA este considerată o companie veche, nu una nou înființată. STB SA figurează la Oficiul Național al Registrului Comerțului ca fiind o companie în funcțiune încă din anul 1990, fiind înființată sub denumirea RATB-RA, prin Decizia nr.1179 a Primăriei Municipiului București.

Precizăm că informatiile aparute in presa au fost preluate și distruibuite pe pagina personală de Facebook a domnului Gabriel Dumitraşcu, actualmente candidat PNL la primărie, in disperare de cauza, nestiind cum să justice felul în care a condus RADET și faptul că nu a făcut nimic pentru a salva regia de termoficare de situatia dezastruoasa in care a ajuns astazi.

Dl Gabriel Dumitraşcu a mai făcut declarații nefundamentate la data de 24.01.2019, într-un articol publicat de cotidianul Evenimentul Zilei, intitulat „Avarii RADET. Ce trebuie să faci pentru a-ţi recupera banii. De ce este STB ilegal”.

Societatea de Transport Bucuresti SA atrage atenția că răspândirea sau comunicarea de informații false constituie faptă penală, iar STB SA își rezervă dreptul de a acționa în consecință.”, arată un comunicat al Primăriei Capitalei.