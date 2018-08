Primăria Capitalei vrea înființarea unei rețele metropolitate de centre pentru sănătatea femeii: Propunerea se va discuta miercuri

Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General al Municipiului București de miercuri este un proiect prin care Primăria Capitalei propune înființarea unei rețele metropolitane de centre pentru sănătatea femeii, în vederea realizării screeningului cancerului de sân și al cancerului de col uterin, anunță Gabriela Firea, într-o postare pe Facebook.

Din reteaua metropolitana va face parte Clinica 'Sfanta Agatha' dedicata diagnosticului si tratamentului afectiunilor oncologice ale femeilor, precum si 4 centre medicale ambulatorii, precizează edilul.

Cele patru spitale sunt Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sirbu", Spitalul Clinic "Filantropia", spitalul Clinic "Dr. I. Cantacuzino" si Spitalul Clinic "Nicolae Malaxa".

"Avand in vedere ca incidenta cancerelor de col uterin si a cancerelor de san in stadiu avansat a atins valori alarmante in Romania, acest fenomen fiind cauzat si de faptul ca un procent mic de femei se prezinta la medic pentru screeningul cancerului de col uterin si al cancerului de san, dorim sa contribuim la realizarea eficienta a programelor de screening, prin crearea de clinici ambulatorii cu cabinete de consultatie, ginecologie si dotarea necesara. Concret, ne propunem infiintarea unei Retele Metropolitane de centre pentru santatea femeii 'Sfanta Agatha', din care vor face parte Clinica 'Sfanta Agatha' dedicata diagnosticului si tratamentului afectiunilor oncologice ale femeilor, precum si 4 centre medicale ambulatorii arondate celor patru spitale aflate in subordinea Primariei Capitalei, care au servicii de obstetrica-ginecologie", a mai spus Firea.