Primăria Municipiului București a emis obligațiuni pe Piața Reglementată a Bursei de Valori sub simbolul PMB30

Obligaţiunile emise de Municipiul Bucureşti au intrat vineri la tranzacţionare pe Piaţa Reglementată a Bursei de Valori Bucureşti (BVB), sub simbolul bursier PMB30, aceasta fiind a 7-a emisiune pe care Primăria Capitalei o emite, începând cu anul 2015, conform unui comunicat al Bursei.

"Primăria Municipiului Bucureşti revine la bursă cu o nouă emisiune de obligaţiuni municipale, demonstrând, astfel, că piaţa de capital locală este un instrument accesibil pentru îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare ale instituţiilor publice locale. De la prima emisiune emisă de Municipiul Bucureşti în anul 2015, primăria foloseşte cu consecvenţă platforma Bursei de Valori Bucureşti pentru a se finanţa şi a continua implementarea proiectelor municipale derulate. Ne bucurăm că Primăria Municipiului Bucureşti a ales şi de data aceasta să folosească mecanismele solide ale pieţei de capital şi sperăm ca această decizie să reprezinte un model pentru instituţiile publice aflate în căutarea soluţiilor de finanţare", a declarat Radu Hanga, preşedintele Bursei de Valori Bucureşti.

În aprilie, Municipiul Bucureşti a finalizat cu succes plasamentul privat al emisiunii de obligaţiuni municipale în valoare nominală totală de 555 milioane lei, menit a refinanţa datoria publică provenită din creditul contractat în 2020, de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în scopul refinanţării emisiunii de obligaţiuni a Municipiului Bucureşti din anul 2015.

"Emiterea obligaţiunilor municipale ale Primăriei Capitalei a fost un succes, la fel ca anul trecut. În februarie, când am avut onoarea să primesc în numele instituţiei premiul "Bond of the year" adresam o invitaţie investitorilor pentru luna aprilie, la o nouă emisiune de obligaţiuni. Nu am avut nici o clipă emoţii că nu vom strânge suma de 555 de milioane de care avem nevoie să refinanţăm împrumutul de la BERD. Spun asta pentru că ştiu că situaţia financiară a PMB este acum una stabilă, iar investitorii şi-au recăpătat încrederea în noi. Emisiunea de acum a captat interesul investitorilor fiind suprasubscrisă, iar asta nu poate decât să mă bucure. Mulţumesc pentru încredere băncilor, fondurilor de pensii, societăţilor de asigurare care au subscris şi intermediarului emisiunii, asocierea formată din BCR, BRD şi Raiffeisen", a precizat Nicuşor Dan, primarul general al Municipiului Bucureşti.

În cadrul plasamentului privat, Municipiul Bucureşti a emis un număr de 55.500 de obligaţiuni nominative, negarantate, neconvertibile, denominate în lei, având o maturitate de 7 ani, cu o valoare nominală unitară de 10.000 lei şi cu o rată anuală a dobânzii fixă de 8,90%, către investitori instituţionali români. Obligaţiunile vor ajunge la scadenţă în data de 25 aprilie 2030.

"Municipiul Bucureşti este un emitent recurent la bursă şi ne bucurăm că a devenit deja tradiţie ca Primăria Municipiului Bucureşti să folosească piaţa de capital pentru a atrage finanţarea necesară implementării proiectelor sale extinse. Prin investiţia în obligaţiunile municipale, investitorii au făcut astfel primul pas în susţinerea activităţilor şi programelor destinate dezvoltării Capitalei ţării noastre. Acesta este un semn care ne arată că piaţa de capital îşi îndeplineşte cu succes rolul în economia românească şi că reprezintă un instrument activ de eficientizare a planurilor de creştere ale emitenţilor. Ne dorim să vedem cât mai multe autorităţi locale care folosesc piaţa de capital pentru finanţarea investiţiilor menite să contribuie la progresul comunităţilor pe care le reprezintă", a declarat Adrian Tănase, directorul general al Bursei de Valori Bucureşti.

Consorţiul de intermediere pentru emisiunea obligaţiunilor şi realizarea plasamentului privat a fost format din BRD- Groupe Societe Generale S.A., în calitate de intermediar iniţiator, Raiffeisen Bank S.A. şi Banca Comercială Română S.A., în calitate de intermediari.

"Finalizarea cu succes a emisiunii de obligaţiuni municipale listată la Bursa de Valori Bucureşti este de natură să atragă o atenţie pozitivă, cu atât mai mult cu cât plasamentul privat s-a desfăşurat în condiţii de piaţă provocatoare. Închiderea cu succes a plasamentului demonstrează din nou că piaţa de capital este un canal eficient atât pentru finanţarea companiilor, cât şi a autorităţilor publice locale, oferind în acelaşi timp instrumente cu venit fix de calitate pentru investitorii instituţionali din România care mobilizează o parte din economisirea populaţiei", a afirmat Claudiu Cercel, director general adjunct, BRD Groupe Societe Generale.

Mihail Ion, vicepreşedinte Raiffeisen Bank, consideră că succesul acestei noi emisiuni demonstrează încă odată că oraşul Bucureşti este un emitent sigur, solid din punct de vedere financiar, care se bucură de încrederea şi respectul investitorilor.

"Noul plasament de obligaţiuni municipale, realizat de Primăria Capitalei, arată modul în care piaţa de capital contribuie direct la dezvoltarea comunităţii, dar şi capacitatea administraţiei locale de a-şi consolida planificarea strategică şi de a deveni un pol de atractivitate pentru investitori. Ne bucurăm să fim parteneri pentru sănătatea financiară a comunităţii, să sprijinim diversificarea instrumentelor de economisire, dar şi să stimulăm capital pentru susţinerea administrativă, astfel încât să avansăm investiţiile şi proiectele de modernizare la nivel local. De altfel, noi, la BCR, considerăm că este necesar să fim contributori şi intermediari de impact, pentru că doar aşa putem construi prosperitate în comunitate", a spus Valentin Popovici, director executiv Pieţe Financiare BCR.

Asistenţa juridică a fost asigurată de echipa de pieţe de capital a biroului din Bucureşti din cadrul casei de avocatură internaţională Dentons, coordonată de partenerul Loredana Chitu.

"Acest emitent este special (pentru mulţi dintre noi este oraşul în care trăim) şi ne bucurăm să-l sprijinim astfel în accesarea repetată a finanţării prin piaţă de capital", a declarat Loredana Chitu.