Primarul care a criticat mitingul colegilor săi din PSD: 'Eu am treabă cu gaşca asta care acum a capturat partidul'

Se încing spiritele în PSD. Primarul din Cavnic, Vladimir Petruţ, este la un pas de a fi exclus din partid, după ce a declarat public că nu este de acord cu mitingul PSD.

"Vreau să vă spun că înainte de a ieşi în public şi de a critica, am ieşit din cabinetul preşedintelui cu care am avut o discuţie şi i-am spus că foarte mulţi membri consideră că mitingul e o prostie crasă. Aşa s-a ajuns în PSD că nimeni nu are curaj să spună că acest miting a fost făcut doar pentru liderul PSD, nu pentru guvern. (...) Eu nu vreau să plec capul în faţa nimănui. Dacă nu voi putea în această ţară să îmi exprim punctul de vedere, consider că suntem mai rău ca înainte de 1989. Eu am treabă cu gaşca asta care acum a capturat partidul", a spus Petruţ într-o intervenţie telefonică la Realitatea. TV.