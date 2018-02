Primarul General, Gabriela Firea: Am finalizat cea mai importantă achiziție publică. Bucureștiul va avea 400 de autobuze moderne, la standarde europene

Primarul General, Gabriela Firea, a anuntat astazi, in cadrul unei conferinte de presa, ca procedura de evaluare a ofertelor pentru achizitionarea a 400 de autobuze Euro 6, primul mare proiect din Planul de Mobilitate Urbana derulat de catre actuala Administratie, s-a incheiat, punctajul cel mai mare fiind obtinut de oferta depusa de asocierea Otokar Europe Sas – Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi SA, care, dupa evaluarea ofertelor in raport cu criteriile anuntate (50% oferta tehnica – 50% oferta financiara), a fost declarata castigatoare.

In cadrul procedurii de licitatie au fost depuse 4 oferte: Karsan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S, Man Truck&Bus AG, Mercedes Benz Romania SRL si Asocierea Otokar Europe Sas – Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi SA.

Valoarea atribuita a achizitiei este de 458.100.826 lei fara TVA, adica 100 milioane euro, respectiv 250.000 euro + TVA per autobuz".

Gabriela Firea: „Ma bucur ca am reusit sa finalizam poate cea mai importanta achizitie publica realizata de o autoritate locala din Romania. In urma unei munci sustinute, in care comisia de evaluare a studiat timp de peste 540 de ore mii de pagini de detalii tehnice si inscrisuri, intr-o transparenta totala si cu toate avizele ANAP, putem spune ca am facut un prim pas urias, real, pentru modernizarea parcului auto al RATB. Ne dorim un transport public civilizat, modern, care sa ofere o predictibilitate clara calatorilor, astfel incat sa reprezinte o alternativa de succes pentru autoturismele din Capitala”.

300 de autobuze noi in primele 12 luni de la semnarea contractului

Edilul sef a explicat ca in prima faza, autobuzele noi le vor inlocui pe cele aflate intr-o stare tehnica necorespunzatoare, urmand ca intr-o a doua faza numarul de autobuze prezente zilnic in trafic sa fie suplimentat. Se doreste de asemenea, livrarea cat mai rapida a noilor autobuze, astfel incat parcul auto al RATB sa fie modernizat si sa reprezinte o alternativa viabila la autoturismele personale: "Dupa depasirea perioadei legale pentru eventualele contestatii, vom demara discutiile cu castigatorul licitatiei in vederea semnarii contractului. Graficul initial de livrare prevedea 160 de autobuze in primul an, cate 100 in urmatorii 2 si 40 in ultimul an. Ne dorim sa avem cat mai curand in trafic cele 400 de autobuze, asa ca vom solicita expres ca acest grafic sa fie modificat, astfel incat in primele 12 luni de la semnarea contractului sa avem cel putin 300 de autobuze livrate, pentru ca nu avem restrictii sau dificultati de ordin bugetar. Speram ca pana in vara sa putem receptiona primul lot de autobuze!"

Transportul public din Bucuresti va avea autobuze moderne, la standarde europene

Totodata, Primarul General, Gabriela Firea, a mai declarat ca, potrivit cerintelor din caietul de sarcini, cele 400 de autobuzele dispun de toate facilitatile necesare unui transport public civilizat, la standarde europene si sunt dotate cu instalatii de aer conditionat, incalzire si ventilatie, un sistem modern de informare a calatorilor, acces facil pentru persoanele cu dizabilitati, respectiv rampa speciala pentru accesul persoanelor cu fotolii rulante. Acestea dispun de supraveghere video, atat la interior cat si la exterior, computerul de bord asigura integrarea autobuzelor in sistemul de monitorizare a circulatiei si dispecerizare. Autobuzele sunt prevazute cu un sistem de taxare modern, cu validatoare in dreptul fiecarei usi de acces, iar datele sunt transmise prin instalatia radio la dispecerat".

Se vor mai achizitiona tramvaie, troleibuze, autobuze GNC si electrice

Potrivit edilului sef, Muncipalitatea continua proiectele de modernizare a parcului auto RATB, precum si proiectele destinate fludizarii traficului rutier: "Pregatim o noua licitatie pentru achizitia a inca 400 de autobuze Euro 6, pentru ca studiile de trafic arata ca, pentru a avea un transport public performant, Bucurestiul are nevoie de un numar aproximativ de 1.500 de autobuze. Vom continua de asemenea cu achizitia de 100 de tramvaie, 100 de troleibuze, 100 de autobuze electrice si 100 de autobuze cu gaz natural comprimat (GNC), constructia de parcari de tip Park &Ride la intrarile in oras precum si cu demarcarea culoarelor dedicate pentru liniile de tramvai si autobuz. Ne dorim de asemenea accelerarea procedurii de modernizare a statiilor si refugiilor destinate transportului public in comun si vom realiza un studiu de fezabilitate pentru inlocuirea tonetelor de cartele din statii cu aparate electronice de vanzare a tichetelor de calatorie".

12.000 pagini de inscrisuri si informatii studiate de comisia de evaluare a ofertelor

Intre data depunerii ofertelor (10.11.2017) si data finalizarii evaluarii ofertelor (14.02.2018) au fost 61 de zile lucratoare, respectiv 86 zile calendaristice.

Comisia a analizat, in sedinte a caror durata cumulata este de aproximativ 540 de ore, un volum mare de inscrisuri si informatii, insumand aproximativ 12.000 pagini. Comisia de evaluare, alcatuita din 11 membri, specialisti in domeniile economic, tehnic si juridic a beneficiat de suportul expertilor tehnici cooptati, profesori universitari de la Politehnica din Bucuresti, precum si desupravegherea reprezentantilor Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice (ANAP), care au asistat la toate sedintele comisiei.

Referitor la compania castigatoare, aceasta a fost fondata in anul 1963, si produce autobuze pentru transportul public, autocare, semi-remorci pentru transport si logistica industrie, vehicule off-road 4×4 si vehicule blindate pentru industria de aparare. Compania are capital 100% turc si opereaza cu peste 2300 de angajati la fabrica construita pe un teren de 552.000 mp in Sakarya.

In afara pietei turce unde este de 6 ani lider de necontestat in furnizarea de autobuze, Otokar a mai furnizat autovehicule de transport calatori pentru numeroase tari europene si nu numai, cum ar fi: Spania, Italia, Belgia, Olanda, Luxemburg, Franta, Malta etc.

Compania Otokar Europe, liderul asocierii castigatoare, este inregistrata in Franta, iar cifra de afaceri pe ultimii ani a companiilor din cadrul asocierii este de ordinul sutelor de milioane de euro.