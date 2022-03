Primarul orașului Melitopol, reținut vineri de ruși, a fost eliberat - Zelenski a vorbit cu el la telefon (Video)

Primarul orașului Melitopol, care a fost reținut săptămâna trecută de militari ruși, este acum liber, transmite Sky News.

„Primarul Melitopolului, Ivan Fedorov, a fost eliberat din captivitatea rusă”, a declarat șeful de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Andriy Yermak, într-o postare online.

Ucraina a transmis că Fedorov a fost răpit de forțele ruse vinerea trecută. Imaginile surprise de camerele de supraveghere l-au arătat că era scos din primărie, aparent înconjurat de soldați ruși.

Deși declarația a folosit cuvântul eliberat, rămâne neclar modul în care acesta a ajuns din nou în libertate - cu o serie de alte rapoarte care indică că a fost salvat de forțele ucrainene.

Se spune că Ivan Fedorov a fost eliberat într-o „operație specială” de către forțele ucrainene. În orice caz, acum au apărut filmări care îl arată pe Volodimir Zelenski vorbind cu el la telefon.

„Nu le abandonăm pe ale noastre”, îi spune domnul Zelenskyy.

Deși Sky News nu a verificat această traducere, președinte ucrainean îi spune zâmbind lui Fedorov că poate avea „doar o zi liberă”.

President Zelensky just talked with rescued Melitopol mayor. Ivan Fedorov said he is ready after two days of recovering to carry out any command to return the Ukrainian flag to the town. Zelensky said he can have only one day off. #UkraineWillResist https://t.co/qd4X2oeJKf pic.twitter.com/XU6E3CKfV5