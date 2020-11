Primarul oraşului staţiune Covasna, Gyerő József, a fost diagnosticat cu COVID-19 şi va fi izolat la domiciliu timp de 14 zile, urmând să îşi exercite online atribuţiile de serviciu stringente, inforemază Agerpres.

"Nu îmi face deloc plăcere, dar v-o împărtăşesc, că după ce alaltăieri mi-au fost recoltate probe biologice necesare testării pentru COVID- 19, ieri m-a anunţat DSP Covasna că rezultatul este pozitiv. Anterior, în ziua de sâmbătă am lucrat până seara târziu în curte, iar după o baie fierbinte, undeva după miezul nopţii, m-a cuprins deodată o stare febrilă, cu senzaţie de frig, frisoane, transpiraţie abundentă şi îndeosebi o durere acută şi puternică de oase - nemaisimţită până atunci -, localizată la nivelul articulaţiilor şoldului şi genunchilor, respectiv al coapselor. Aceste simptome au fost însoţite şi de altele, mai puţin severe: dureri de cap, arsuri în ochi şi în gât. După o noapte chinuită şi nedormită, calmată cu câteva antipiretice şi analgezice, manifestările bolii s-au temperat a doua zi, dar mai aveam ceva febră inclusiv în seara de duminică. În dimineaţa de luni m-am simţit deja mult mai bine. În prezent încă persistă doar răguşeala, tusea rară, similar unei gripe minore, obişnuite...., în schimb, de astăzi nu mai simt mirosurile", a scris Gyerő József pe pagina sa de Facebook.

Acesta a mai menţionat că în următoarele 14 zile va fi izolat la domiciliu, dar va continua să îndeplinească continuare sarcinile de serviciu urgente.

"Până atunci, îmi exercit obligaţiile şi sarcinile de serviciu ce nu suferă amânare, utilizând mijloacele de comunicare alternativă, de la distanţă. Şi, dacă mă întrebaţi cum văd din perspectiva propriei experienţe posibilităţile de excludere totală a şanselor de infectare cu COVID, vă răspund, - mai în glumă, mai în serios - citându-l pe Falus Ferenc, medic pneumolog maghiar, fost şef al INSP din Ungaria: 'din punct de vedere epidemiologic, cel mai bine ar fi dacă nimeni nu s-ar mai întâlni cu nimeni'. Mi-a fost imposibil să-i urmez sfatul! Aveţi grijă de dumneavoastră şi de ceilalţi", a mai scris acesta.

Şi primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, care a fost diagnosticat cu COVID-19 la sfârşitul lunii septembrie, a făcut în ultima perioadă repetate apeluri către cetăţeni să respecte regulile pentru limitarea răspândirii noului coronavirus.

"Cred că exemplul meu este destul de bun: eu nu fac parte din categoria celor care nu cred în existenţa virusului, am şi respectat măsurile într-o proporţie destul de mare, poate am avut câteva momente de neatenţie, nu pot să-mi dau sema exact când şi în ce condiţii am fost infectat, ori un moment de neatenţie, ori e posibil să fi fost adus acasă de copii de la şcoală, nu pot să îmi dau seama sigur. Ideea e că am trecut prin acest experiment şi pot să vă spun că nu poate fi asemănat cu o gripă. (...) Am avut câteva simptome care nu pot fi asemănate cu alte stări şi aici dau doar câteva exemple: pur şi simplu când vorbim de gust şi de miros se mai întâmplă ca să fii răcit şi să nu simţi 100% gusturi, dar aici simţi 0 % din gust. Adică, pur şi simplu, nu poţi face diferenţa între ciocolată şi oţet, să zicem, sau ciocolată şi ardei iute, că la mine ăsta a fost şocul. Am mâncat ardei iute şi am mâncat ciocolată de casă şi nu am simţit diferenţa deloc. (...) Ceea ce este o diferenţă foarte mare faţă de gripă sau alte boli este felul în care energia a fost limitată, deci m-am simţit ca o jucărie în care punem o baterie care e aproape să se descarce. (...) Eu nu am primit medicamente, am luat vitamine, ceaiuri etc, nu am primit niciun medicament specific pentru COVID", a spus primarul Antal Arpad.

Citește și: Avocatul Radu Chiriță, analiză tranșantă și tristă despre alegeri: 'Școala vieţii poate l-o fi ridicat pe Steve Jobs, dar pe milioane i-o dus în puşcării'

Potrivit ultimelor date transmise de Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Covasna, postate pe site-ul Prefecturii, la nivelul judeţului incidenţa cumulată a cazurilor de infectare cu noul coronavirus în ultimele 14 zile este de 3,32/1.000 de locuitori.