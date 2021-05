Primul cineclub românesc dedicat exclusiv filmelor făcute de femei, F-SIDES, în perioada iunie-noiembrie

Cea de-a doua ediţie a F-SIDES, primul cineclub românesc dedicat exclusiv filmelor făcute de femei, se va desfăşura în perioada iunie - noiembrie şi va include o serie de proiecţii bilunare în cinematografe, în aer liber şi online, informează un comunicat transmis, miercuri, AGERPRES.

Prima proiecţie, "The Second Mother", filmul cineastei braziliene Anna Muylaert, va avea loc pe 2 iunie, de la ora 20,00, la Cinema Elvire Popesco.

"Filmele celei de-a doua ediţii a cineclubului se întind pe o perioadă de patru decenii, începând cu o capodoperă modernistă a anului 1978, şi acoperă, din punct de vedere cultural şi teritorial, spaţii şi contexte variind de la forfota şi mentalităţile unor metropole cosmopolite, văzute de această dată sub noi aspecte ('Things to Come', regia Mia Hansen-Love), la zone rar cartografiate cinematografic sau în mass-media: fie episoade istorice violente trecute sub tăcere, dar cu ecou actual şi universal ('Journey to the Sun', regia Yeşim Ustaoglu), fie realităţi curente, specifice secolului pe care îl traversăm, precum impactul interdependenţei şi al globalizării economice asupra comunităţilor vulnerabile ('The Fever', regia Maya Da-Rin). Ne-am propus, ca şi la prima ediţie, să armonizăm recuperarea de cultură cinematografică intersecţional-feministă cu scoaterea în evidenţă a unor teme urgente, care privesc direct gradul nostru de conştiinţă şi solidaritate socială", a declarat Georgiana Vrăjitoru, curatoarea F-SIDES Cineclub.

Fiecare proiecţie va fi introdusă de o discuţie cu experţi din societatea civilă, jurnalişti şi reprezentanţi ai organizaţiilor direct vizate de temele filmelor. Discuţiile sunt susţinute de Friedrich-Ebert-Stiftung România şi vor fi transmise online după fiecare proiecţie de film.

Cele cinci teme abordate în cadrul sezonului doi includ subiecte precum migraţia la feminin, înaintarea în vârstă, recuperarea spaţiului şi ecofeminism şi urmăresc să deschidă discuţia despre egalitatea de gen în România şi să ofere un set de instrumente pentru a înţelege mai bine experienţele femeilor, dar şi modalităţile prin care se pot amplifica vocile lor. Proiectul lansează şi un manifest care abordează cele cinci teme ale ediţiei, sub forma unui colaj de voci care au vorbit de-a lungul timpului (şi spaţiului) despre aceste subiecte, se arată în comunicat.

"Proiectul a pornit de la premisa că filmul are capacitatea de a ne aduce mult mai aproape de poveşti şi experienţe diferite, luând în calcul diferenţe de gen, orientare sexuală, etnie sau clasă socială. Ne dorim ca filmele pe care le arătăm în cadrul cineclubului să fie un punct de pornire pentru chestionarea unor prejudecăţi sau să ne deschidă orizonturile cu privire la poveştile femeilor în contexte din cele mai diverse. Fiecare lună a cineclubului propune o temă, în jurul căreia este construită selecţia de filme, discuţiile aferente fiecărui film şi materialele adiţionale din online - cercetări, interviuri şi eseuri personale", a afirmat Ioana Diaconu, cofondatoarea F-SIDES.

Cineclub F-SIDES este un proiect susţinut de Administraţia Fondului Cultural Naţional, Friedrich-Ebert-Stiftung România, Catena, Glitch Shop, Asociaţia Accept, Eforie Colorat.