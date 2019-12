Primul heliport medical construit la standarde internaționale în Capitală, inaugurat la Universitar

Primul heliport medical din București construit la standarde internaționale a fost inaugurat, marți, la Spitalul Universitar de Urgență. Investiţia care se ridică la aproximativ 1 milion de euro va scurta timpul de intervenție în cazurile grave și foarte grave cu până la 30 de minute.

Marți a avut loc la Spitalul Universitar de Urgență din Capitală inaugurarea primului heliport medical din București construit la standarde internaționale. Investiţia se ridică aproximativ un milion de euro şi a fost susţinută în totalitate din fonduri private..

Managerul Spitalului Universitar, Adriana Nica, a declarat că acest heliport va scurta semnificativ timpul de intervenție al medicilor în cazurile pacienților cu afecțiuni grave și foarte grave, cu cel puțin 30 de minute.

„Pentru viața pacientului înseamnă un pas destul de important pentru că se scurtează mult timpul. Dacă anterior finanțării și execuției acestui heliport elicopterele SMURD aterizau în diferite zone din București, din zona respectivă pacientul era trasnferat către un spital de urgență, la noi sau către un alt spital din București. Traficul este destul de îngreunat și atunci timpul se scurtează în favoarea pacientului. Cred că cel puțin 30 de minute se scurtează timpul în care pacientul poate să fei îngrijit”, a spus Nica, conform Mediafax.

Manegerul Spitalului Universitar a precizat și faptul că acest heliport va fi dedicat în totalitate îngrijirii medicale de urgență a pacienților aflați în stare critică.

„Este cel mai modern heliport din România, primul din București, care este dedicat în totalitate îngrijirii medicale de urgență a pacientului critic. Este o premieră nu numai pentru Spitalul Universitar, ci pentru pacientul critic care are nevoie de îngrijiri medicale de înaltă specialitate la spitalul nostru, dar și la alte spitale din București, în funcție de patologia cu care un astfel de pacient critic ajunge în București pentru a i se acorda îngrijire medicală”, a declarat Nica.

Ea a apreciat și faptul că pentru pacientul român, inaugurarea acestui heliport este cel mai mare beneficiu, întucât în felul acesta se scurtează foarte mult durata transportului, crescând șansele de supraviețuire ale acestuia.

„După ce aterizează elicopterul, pe această platformă, pacientul, împreună cu echipajul SMURD al Spitalului Universitar urcă în acest lift care va coborî cu el șipersoanlul medical care îl preia și îl însoțește până la UPU, unde merge și i se vor face toate investigațiile imagistice, paraclinice, după care, în funcție de boala fiecărui pacient și de severitatea cu care acest pacient critic ajunge la spital este direcționat către secțiile medicale sau chirurgicale din cadrul spitalului”, spune managerul Spitalului Universitar.

Potrivit aceleiași surse, heliportul din București, care a devenit functional începând cu ziua de marți, are două culoare de zbor atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte.

„Cel mai important pentru noi a fost să avem două culoare de zbor și astăzi le avem. Heliportul este astăzi funcțional, certificat și suntem gata să salvăm vieți. A fost cel mai bine folosit un milion de euro”, mai declară Adriana Nica.

Aceasta a precizat și faptul că la Spitalul Universitar ajung și foarte mulți pacienți din țară, atât pe calea aerului, cât și pe calea transportului rutier.

Comandorul în rezervă, managerul de proiect al heliportului SUUB, Romeo Lupu, a menționat faptul că ideea punerii bazelor unui astfel de heliport a venit după ce s-a constatat faptul că heliportul de la nivelul solului nu era viabil.

„Această idee a venit în urma constatării faptului că heliportul de la nivelul solului nu este viabil și atunci a trebuit să găsim o soluție. Observați că în jurul heliportului există foarte multe obstacole. Heliportul trebuie să fie amplasat în așa fel încât să existe cel puțin două direcții de zbor. Mai mult, în jur există unele obiective importante care trebuie ocolite de elicopterele SMURD, respectiv Palatul Cotroceni, Palatul Parlamntului și clădirea MApN. Am identificat această clădire anexă a spitalului pe care noi am spus că se poate amplasa acest heliport îndeplinind condițiile aeronautice. Au urmat apoi pașii privind expertizarea clădirii și proiectul în sine care a fost modificat de mai multe ori în funcție de ceea ce s-a descoperit în proiectul și în construcția clădirii de sub platformă”, a spus Lupu.

El a precizat că soluția identificată pentru punerea bazelor unui astfel de proiect a fost de structură metalică spațială, grinzi cu zăbrele care să asigure aterizarea elicopterului în cele mai grele condiții, „luând în calcul o variantă în care elicoterul ar efectua o aterizare nepotrivită, nereușită și se resimte o greutate mai mare decât cea oe care o are el”.

Totdată, Romeo Lupu a declarat și faptul că platforma a fost adaptată pentru situațiile vitrege din Marea Nordului.

„Deasupra acestei structuri este platforma de aterizare specială pentru elicoptere fabricată în Spania. Producătorul a adaptat această platformă de aterizare pentru situațiile vitrege din Marea Nordului pentru exploatare petrolieră, în condiții de mediu salin. Este confecționată din aliaj de aluminiu și la suprafață are o vopsea specială aderentă”, informează comandorul.

Începând cu ziua de marți, Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti devine prima unitate medicală din Capitală cu heliport medical la standarde internaţionale, Construcția este realizată pe Blocul Operator Central al Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti, iar lucrările heliportului au fost demarate în primăvara anului 2019.