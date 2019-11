Primul SUCCES de proporții al lui Ludovic Orban

Cei aproximativ 100 de mineri de la Paroșeni și Uricani, din județul Hunedoara, care protestau în subteran de 11 zile, au decis, joi, suspendarea acțiunii. Aceștia au primit promisiuni că va fi adoptată o ordonanță de guvern care să prevadă acordarea veniturilor în completare, cerute de mineri.

Potrivit preşedintelui Sindicatului „Huila”, Domokos Laszlo, protestul din subteran al minerilor de la Paroșeni și Uricani a fost suspendat, în cea de-a 11-a zi, până la următoarea ședință de Guvern.

Decizia a fost luată în urma discuțiilor purtate de liderul sindical cu premierul României, Ludovic Orban, și cu reprezentanții Ministerului Energiei, care au promis că vor promova o ordonanță de urgență care să reglementeze acordarea veniturilor în completare pentru mineri, după închiderea minelor.

„Luând în considerare discuția telefonică avută cu domnul prim-ministru Ludovic Orban și apreciind asigurările date de reprezentantul Executivului, potrivit cărora în ședința de Guvern de săptămâna viitoare OUG va fi adoptată, și după consultările cu minerii aflați în acțiune de protest, Sindicatul Huila a fost mandatat să anunțe suspendarea protestului, până la următoarea ședință de Guvern. Am discutat cu ambele mine. Nu cred că își permite Guvernul Orban să nu rezolve ce a promis. Refuz să cred. Am vorbit telefonic miercuri, direct cu premierul, apoi am avut întâlnire la București, cu domnul ministru, la sediul Ministerului Energiei. Prim-ministrul chiar așa mi-a spus: ", a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Domokos Laszlo, preşedintele Sindicatului „Huila”.

Protestul minerilor a început în urmă cu 11 zile, oamenii fiind nemulțumiți că nu vor primi venituri în completare după închiderea minelor, aşa cum au primit cei disponibilizaţi anii trecuţi.