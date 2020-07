Pro România Mureș va avea candidaţi în peste 80% dintre unităţile administrative ale judeţului

Preşedintele Pro România Mureş, Călin Buzgău, a declarat luni, într-o conferinţă de presă, că formaţiunea va avea candidaţi în peste 80% dintre unităţile administrativ-teritoriale ale judeţului la alegerile locale şi că, în funcţie de preferinţele electoratului, va susţine orice candidat la primărie sau Consiliul Judeţean care are un proiect de guvernare locală fezabil, indiferent de statutul său politic.

"Pro România Mureş va avea candidaţi în cel puţin 80% dintre UAT-urile din judeţ. (...) Până la începutul lunii august vom anunţa toţi candidaţii Pro România sau candidaţii susţinuţi de Pro România pentru consiliile locale, pentru primării, candidaţii pentru Consiliul Judeţean şi preşedinţia CJ Mureş. Îşi vor depune candidaturile foarte mulţi colegi care nu au făcut politică niciodată, dar şi alţi colegi care au venit alături de noi din alte partide, care nu se mai regăseau acolo din varii motive. Îmi doresc din tot sufletul ca după alegeri, când vom termina cu sloganul şi cu lupta politică, să ne aşezăm toţi liderii politici la o masă, împreună cu oamenii de afaceri importanţi şi să venim cu un proiect viabil pentru judeţ (...) Facem sondaje şi cercetări sociologice ca să vedem ce vor mureşenii. În paralel, am observat şi eu oameni politici din judeţ şi am acordat o atenţie deosebită celor care şi fac ceva în judeţ, în special în municipiu, şi nu doar critică. Critici avem foarte mulţi. Văzând activitatea domnului Claudiu Maior (consilierul primarului din Târgu Mureş, n.r.) din ultimele luni, am decis să îl abordez şi să îi lansez invitaţia de a se alătura echipei Pro România. Începând de astăzi, Claudiu Maior va fi preşedintele organizaţiei municipale a Pro România Târgu Mureş", a declarat Călin Buzgău, potrivit agerpres.ro.

Liderul Pro România Mureş a susţinut că prin cooptarea lui Claudiu Maior în echipa formaţiunii, organizaţia municipală va deveni una puternică, pregătită pentru bătăliile electorale din acest an.

"Noi suntem pro Europa, pro dezvoltare, pro infrastructură, ne regăsim aici cei din administraţia publică locală, pe termen lung şi cred că vom face o echipă frumoasă. De mâine începe munca, vom începe cu organizaţii în cartiere, cu organizaţii în judeţ (...) În ceea ce priveşte ALDE, noi am plecat de acolo de câteva luni - domnul primar Dorin Florea a şi anunţat faptul că este independent. Mulţumim pentru echipă, rămânem toţi uniţi. Un alt lucru pe care l-am găsit atunci când m-am întâlnit cu Călin Buzgău a fost că nu vrem să ne certăm, ci să facem echipă să mergem înainte, fiindcă acest cuvânt 'pro' îl defineşte", a susţinut Claudiu Maior.

În privinţa unei eventuale candidaturi la Primăria Târgu Mureş, Claudiu Maior a precizat că nu ar fi corect să anunţe o candidatură atât timp cât actualul primar, căruia îi este consilier, nu va decide dacă mai candidează sau nu.