Procesul tutelei în care se află Britney Spears: Justin Timberlake, Mariah Carey, Sarah Jessica Parker şi Cher o sprijină pe artistă

Justin Timberlake, Mariah Carey, Sarah Jessica Parker, Cher, Brandy şi Rose McGowan se numără între vedetele care au transmis mesaje de susţinere pentru Britney Spears, audiată miercuri, în premieră, în cazul tutelei sub care se află de 13 ani, arată News.ro.

Cântăreaţa americană a cerut judecătorului să pună capăt tutelei „abuzive” şi a denunţat controlul tatălui ei asupra vieţii sale.

Celebrităţile au răspuns, online, în număr mare la declaraţiile făcute de ea, prin sistem videoconferinţă, folosind hashtag-ul #FreeBritney.

Justin Timberlake a trimis un mesaj public de susţinere a fostei lui iubite, la scurt timp după audiere.

„După ce am văzut azi, toţi ar trebui să o susţinem pe Britney acum”, a scris el miercuri seară pe Twitter. „Îndiferent de trecutul nostru, bun şi rău, şi de cât de mult a trecut de atunci... ce i se întâmplă nu este corect. Nicio femeie nu trebuie să fie împiedicată să ia decizii legat de propriul corp”.

Vorbind în numele lui şi al soţiei, Jessica Biel, cântăreţul şi actorul a mai spus: „Jess şi cu mine trasmitem dragostea noastră şi sprijinul absolut lui Britney în acest moment. Sperăm că tribunalele şi familia ei vor acţiona corect şi o vor lăsa să trăiască aşa cum vrea”.

Remarca lui Timberlake a făcut referire la afirmaţiile lui Spears din timpul audierii. Între altele, ea a spus judecătorului că îşi doreşte să aibă libertatea de a se căsători şi de a avea un copil. Cântăreaţa a susţinut că are un dispozitiv contraceptiv intrauterin pe care nu îl poate înlătura, pentru că tutela nu îi permite.

Timberlake şi Spears au avut o relaţie la finalul anilor 1990, începutul anilor 2000, care a fost intens mediatizată/

Timberlake, lider al grupului *NSYNC la acea vreme, o cunoştea pe Spears de la „The Mickey Mouse Club”. Cei doi au devenit ulterior magnet pentru tabloide şi public.

Spears, star pop hipersexualizat în adolescenţă, a fost denigrată de media şi portretizată ca infidelă lui, ea fiind blamată pentru încheierea relaţiei.

La acel moment, Timberlake a spus într-un interviu că a avut relaţii sexuale cu Spears - a cărei virginitate a fost subiect obsesiv al presei. Mai târziu, el a acuzat-o voalat că l-a înşelat, transpunând asta şi în videoclipul lui pentru „Cry Me a River” (2002), în care apare o sosie a lui Spears.

Acest fapt a fost relatat şi în documentarul „Framing Britney Spears”, lansat anul acesta de New York Times. După premiera filmului, Timberlake a prezentat scuze pentru acţiunile lui şi cuvintele spuse în trecut.

Justin Timberlake este una dintre numeroasele celebrităţi care s-au exprimat după audierea lui Spears de miercuri.

Actriţa şi activista Rose McGowan a scris pe Twitter: „Britney Spears are toate motivele să fie furioasă. Cum te-ai simţi dacă viaţa ţi-ar fi furată, disecată, batjocorită? Mă rog să poată să îşi trăiască viaţa după propriile reguli. Încetaţi să mai controlaţi femeile!”. Pe Instagram, ea a partajat un clip în care îi spune artistei: „Continuă să lupţi, suntem cu tine”.

Cântăreaţa Mariah Carey a notat tot pe Twitter: „Te iubim, Briney, fii puternică”.

Actriţa Sarah Jessica Parker a postat un mesaj scurt, dar cuprinzător, „#FreeBritney”.

Cântăreaţa şi actriţa Brandy a scris: „Trimit toată dragostea şi susţinerea lui Britney şi fanilor ei”.

Cher a subliniat: „A muncit din greu, a fost gâsca de aur, a făcut mulţi bani, s-a îmbolnăvit, acum este «vaca numerar» (afacere care presupune investiţie redusă, n.r.). Este cineva care face bani de pe urma ei bolnav, îi vrea binele? Cineva care nu vrea nimic de la ea ar trebui să se uite la medicii şi medicamentele ei”.

Actorul Jesse Tyler Ferguson a scris: „Britney merită libertate. Merită să se bucure de recompensele anilor de muncă. Britney merită să fie fericită. #FreeBritney”.

Britney Spears, care a luat o pauză în activitate din 2018, a cerut în 2020 să fie scoasă de sub tutela tatălui ei. În 2007, după divorţul de Kevin Federline, cântăreaţa a avut un comportament considerat haotic. Ea a pierdut custodia celor doi copii, pe care îi vizitează în prezent. Presupusa cădere nervoasă a stat la baza internării ei într-un centru de refacere, iar în 2008 a fost plasată sub tutela tatălui ei. A lansat de atunci trei albume, a susţinut o rezidenţă de doi ani în Las Vegas şi a avut numeroase apariţii la posturile americane de televiziune.

Britney Spears, ale cărei discuri au fost vândute în aproximativ 150 de milioane de copii, de la debutul din 2001, este unul dintre cei mai cunoscuţi artişti pop din istorie.

Născută pe 2 decembrie 1981, în McComb (Mississippi), este cântăreaţă, dansatoare şi actriţă. Primele două albume de studio ale ei, „Baby One More Time” (1999) şi „Oops!... I Did It Again" (2000), au ajutat-o să devină o vedetă a muzicii pop. De atunci, Britney Spears a câştigat numeroase trofee şi distincţii, între care un Grammy şi două trofee Emmy, a lansat în total 9 albume de studio, cel mai recent fiind „Glory", apărut în august 2016.