Producătorii 'The Rings of Power' denunţă rasismul cu care se confruntă actorii de culoare din serial: 'Pământul de Mijloc nu este complet alb'

După un adevărat potop de atacuri online rasiste, producătorii serialului "The Lord of the Rings: The Rings of Power", creat şi difuzat de Amazon Prime Video, au publicat joi un comunicat pe Twitter în care au afirmat că refuză să ignore sau să tolereze "rasismul, ameninţările, hărţuirea şi abuzul" cu care unii dintre actorii de culoare din distribuţia acestui serial TV se confruntă în fiecare zi, informează Reuters.

Atunci când mai mulţi actori de culoare şi metişi au fost anunţaţi în distribuţia serialului "The Rings of Power" la începutul acestui an, ei au fost întâmpinaţi imediat cu un val de critici, care aveau la bază culoarea pielii lor. Susţinând că noul serial este o reprezentare eronată a textelor publicate de scriitorul J.R.R. Tolkien despre "Pământul de Mijloc", numeroase comentarii au apărut pe reţelele de socializare pentru a respinge diversitatea rasială a noii producţii TV, potrivit Agerpres.

După ce au primit multe comentarii negative în urma premierei serialului, directorii de la Amazon Prime Video au decis să dezactiveze funcţia prin care spectatorii aveau posibilitatea de a publica mesaje online din cauza suspiciunii că autorii acelor comentarii rasiste doreau să scadă în acest fel nota şi cota de audienţă a acestui serial.

"Noi, echipa de la 'Rings of Power', ne declarăm împreună total solidari şi împotriva rasismului, ameninţărilor, hărţuirii şi abuzurilor continue cu care unii dintre colegii noştri de culoare se confruntă în fiecare zi. Refuzăm să le ignorăm sau să le tolerăm. JRR Tolkien a creat o lume care, prin definiţie, este multiculturală. O lume în care oameni liberi din diferite rase şi culturi se unesc, în cadrul unei frăţii, pentru a înfrânge forţele răului. 'Rings of Power' reflectă acest lucru. Lumea noastră nu a fost niciodată complet albă, sectorul fantasy nu a fost niciodată complet alb. Pământul de Mijloc nu este complet alb. Persoanele BIPOC (acronim pentru persoanele de culoare şi indigene - n.r.) aparţin Pământului de Mijloc şi vor rămâne aici pentru totdeauna", se afirmă în acest comunicat.

"În final, toată dragostea noastră şi sentimentele noastre de fraternitate se îndreaptă acum spre fanii care ne susţin, în special către fanii de culoare, care sunt ei înşişi atacaţi pentru simplul fapt că există în acest univers fantastic. Vă vedem, vedem curajul vostru şi creativitatea voastră nesfârşită. Proiectele voastre de cosplay, întruniri online, reprezentări artistice şi propuneri de idei fac din această comunitate un loc mai bogat sufleteşte şi ne reamintesc de obiectivul nostru. Sunteţi membri cu drepturi valide, sunteţi iubiţi, aparţineţi acestui loc. Sunteţi o parte integrantă din familia 'Lord of the Rings' - vă mulţumim că ne susţineţi", au adăugat producătorii serialului.

Încheiat prin cuvântul din limba elfă "Namarie", care înseamnă "rămas bun", acest comunicat online a fost la rândul său întâmpinat cu reacţii împărţite. Unii dintre utilizatorii de pe Twitter le-au mulţumit producătorilor serialului că au condamnat rasismul, în timp ce alţii au sugerat că hărţuirile online ce vizează "The Rings of Power" au legătură cu calitatea slabă a acestei producţii TV, nu cu personajele sale de culoare.

Hărţuirile rasiste ce vizează în prezent "The Rings of Power" sunt similare cu alte incidente din 2022 care i-au vizat pe actorii de culoare distribuiţi în roluri din producţii SF, inclusiv pe Moses Ingram din "Obi-Wan Kenobi", o miniserie TV inspirată din universul "Star Wars", şi pe Leah Jeffries, care va putea fi văzută în curând în serialul "Percy Jackson and the Olympians".