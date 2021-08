Producţia de film din Los Angeles a revenit la nivelurile înregistrate înaintea pandemiei de coronavirus

Producţia de film din Los Angeles a revenit la niveluri similare celor înregistrate înaintea pandemiei de coronavirus în al doilea trimestru al anului 2021, potrivit datelor publicate joi de ONG-ul FilmLA, informează site-ul revistei americane Variety.

Acest ONG a înregistrat 9.791 de zile de filmare în perioada aprilie 2021-iunie 2021, cel mai ridicat total după cel din ultimul trimestru al anului 2021 şi care este, totodată, mai mare decât nivelul mediu al tuturor zilelor de filmare din anul 2019.

Această creştere coincide cu redeschiderea economiei statului California din iunie, deşi numărul cazurilor de COVID-19 a reînceput să crească de atunci, odată cu răspândirea rapidă a variantei Delta la nivelul întregii ţări. Câteva producţii au fost nevoite să îşi întrerupă filmările după ce cazurile de coronavirus s-au înmulţit în California începând din 4 iulie, potrivit Agerpres.ro.

Producţiile de televiziune au cunoscut la rândul lor un reviriment în al doilea trimestru din 2021, înregistrând 4.913 zile de filmare - cel mai mare total înregistrat în ultimul deceniu. O posibilă explicaţie ar fi aceea că producţiile TV au intrat într-o pauză prelungită după vacanţa de iarnă, cauzată de înmulţirea cazurilor de COVID-19 în decembrie 2020, care au dus la apariţia mai multor focare de coronavirus pe platurile de filmare. Acest fenomen a reprogramat anumite filmări în al doilea trimestru din 2021, determinând astfel o pauză prelungită a producţiilor TV.

FilmLA colectează date despre permisele de muncă din Los Angeles şi din alte oraşe din acelaşi comitat, care nu includ însă zilele de filmări realizate în marile studiouri. Cu toate acestea, rapoartele acestui ONG sunt considerate un bun indicator al activităţii generale de producţie din Los Angeles.

Producţia de film s-a diminuat dramatic în timpul pandemiei, înregistrând o scădere de 97% în al doilea trimestru al anului 2020 în comparaţie cu aceeaşi perioadă din 2019. Filmările au fost reluate în septembrie 2020, după ce sindicatele şi patronii marilor studiouri au ajuns la un acord în privinţa protocoalelor de siguranţă sanitară pe platourile de filmare.

Printre producţiile de film notabile care au avut loc în comitatul Los Angeles în al doilea trimestru din 2021 se află "The Fabelmans", de Steven Spielberg, "Hollywood Stargirl" pentru Disney Plus şi "Day Shift" pentru Netflix. Dintre producţiile TV se remarcă "The Dropout" pentru Hulu, "Impeachment: American Crime Story" pentru FX şi "Gaslit" pentru Starz.