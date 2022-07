Producţia de hidrocarburi a Romgaz a scăzut cu 0,25% în primul semestru din 2022

Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz a înregistrat în primul semestru al acestui an o producţie totală de hidrocarburi de 16,26 barili echivalent petrol, în scădere cu 0,25% comparativ cu perioada similară a anului trecut, conform datelor preliminare publicate miercuri la Bursa de Valori Bucureşti.

Cantitatea de gaze extrase a fost mai redusă cu 0,16%, respectiv de 2,515 miliarde mc (16,17 milioane bep). Gazele naturale din producţia internă valorificate au însumat circa 2,482 miliarde mc (minus 8,85%), potrivit Agerpres.

Producţia de condensat s-a cifrat la 10,613 milioane tone, în scădere cu 17,5% faţă de primele şase luni din 2021.

În ceea ce priveşte producţia de energie electrică, aceasta a crescut cu 168,2%, şi a totalizat 544,7 GWh.

În trimestrul al doilea al acestui an, producţia de hidrocarburi a fost de 7,81 milioane bep (minus 0,09% faţă de T2 2021), iar cantitatea de gaze naturale extrase brut de 1,208 miliarde mc (plus 0,02%). Producţia de condensat a scăzut cu 19,51%, la 5,244 milioane tone, iar cea de energie electrică a fost de 199,3 GWh (1 Gwh în trimestrul 2 din 2021).

Principalele segmente de activitate ale ROMGAZ sunt: explorare geologică în scopul descoperirii de noi zăcăminte gazeifere, producţie de gaz metan prin exploatarea zăcămintelor din portofoliul companiei, furnizare şi distribuţie de gaze naturale, operaţii speciale şi servicii la sonde, producţie şi furnizare de energie electrică.

Acţionarul majoritar al companiei este statul român, cu o participaţie la capitalul social de 70,0071%.

Începând cu data de 12 noiembrie 2013, acţiunile emise de SNGN Romgaz SA sunt tranzacţionate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti. Totodată, acţiunile societăţii sunt suport pentru certificate globale de depozit (GDR-uri) emise de The Bank of New York Mellon, GDR-uri care se tranzacţionează pe Bursa de Valori Londra.