Profitul Raiffeisen Bank România a crescut cu 39% în 2023

Raiffeisen Bank România a înregistrat anul trecut un profit de 1,7 miliarde lei, în creştere cu 39% faţă de anul anterior, a anunţat joi banca.

Potrivit sursei citate, banca a înregistrat active totale de peste 70 miliarde lei la finalul anului 2023, în creştere cu 13% faţă de anul anterior, în timp ce veniturile totale au înregistrat un avans de 16% în 2023 faţă de 2022, atingând nivelul de 3,7 miliarde lei.

Pe de altă parte, cheltuielile operaţionale au crescut cu 10%, în contextul dezvoltării infrastructurii digitale şi eficientizării proceselor operaţionale.

"Economiile clienţilor depăşesc 54 miliarde lei, consolidate cu 10% an la an şi cu un impact pozitiv în toate segmentele de activitate, în contextul unui volum mai mare de depozite la termen. Pe parcursul anului 2023, ratele de dobândă oferite clienţilor pentru produsele de economisire, atât în lei, cât şi în valută, au fost majorate treptat. Soldul de credite nete depăşeşte 40,7 miliarde lei, în creştere cu 3% an la an, în principal din segmentele de clienţi persoane juridice", se menţionează în comunicat.

Reprezentanţii băncii susţin că, în medie, pe parcursul anului 2023, peste 40% dintre creditele ipotecare acordate persoanelor fizice au fost credite "verzi".

"Împrumuturile acordate corporaţiilor au crescut cu 8% an la an, atât prin implicarea în finanţarea proiectelor sustenabile (energie regenerabilă, eficienţă energetică), cât şi a proiectelor sociale, susţinând astfel dezvoltarea afacerilor clienţilor şi economia românească", se mai precizează în comunicat.

Totodată, un trend ascendent l-au avut şi creditele pentru IMM-uri (+7% an la an).

Rata de adecvare a capitalului se situează la 21,4%, mult peste nivelul minim solicitat de BNR (17,4%).

"Expunerile neperformante s-au menţinut la niveluri scăzute (1,6 %), iar poziţia de lichiditate (indicatorul de acoperire a necesarului de lichiditate, LCR) s-a situat la un nivel confortabil (267%), mult peste cerinţele minime regulatorii (100%)", se mai arată în comunicat.

Reprezentanţii băncii susţin că prin emisiunea inaugurală de euroobligaţiuni eligibile, în valoare de 300 milioane euro, Raiffeisen Bank România şi-a consolidat baza de fonduri proprii şi datorii eligibile la aproximativ 36%, peste cerinţele regulatorii aplicabile de la 1 ianuarie 2024 (32,48%).

Prima bancă din România care a emis obligaţiuni verzi

"Raiffeisen Bank este prima bancă din România care a emis obligaţiuni verzi şi sustenabile pe piaţa de capital locală. În ultimii trei ani, am avut 7 emisiuni de obligaţiuni, cu o valoare nominală cumulată de aproape un miliard euro, iar stocul de credite verzi şi sociale se ridică la aproximativ 700 milioane euro, cu progrese constante de la an la an, dovada unui angajament pe termen lung care ne întăreşte rolul de facilitator în tranziţia către economia verde", a declarat Zdenek Romanek, preşedinte şi CEO, Raiffeisen Bank România.

Raiffeisen Bank activează pe piaţa bancară din România deservind peste 2,2 milioane de clienţi, persoane fizice şi juridice. Banca are peste 4.800 de angajaţi în 284 de unităţi, 1.131 ATM-uri & MFM-uri şi peste 27.800 POS-uri.