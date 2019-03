Proiect al Ministerului Finanțelor Publice: Cum arată noua taxă pentru bănci

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat, marți seara, spre dezbatere publică, proiectul de modificare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 114/2018, prin care modifică taxa pentru bănci, taxele pentru firmele din telecom și energie.

Băncile sunt obligate la plata taxei pe active financiare nete, respectiv activele financiare ale băncii existente la sfârșitul semestrului, respectiv anului pentru care se datorează taxa pe active, astfel cum sunt înregistrate în evidența contabilă, ajustate, după caz, potrivit reglementărilor contabile aplicabile, arată proiectul de OUG citat.

Cotele taxei pe active, aplicate asupra bazei impozabile, sunt: 0,4% pe an, pentru bancile care deţin o cota de piaţă mai mare sau egala cu 1%; 0,2% pe an, pentru cele cu o cota de piaţă mai mică de 1%. Noile prevederi se aplică pentru taxa datorată de bănci începând cu acest an.

Taxa pe active se calculează prin aplicarea cotelor prevăzute asupra bazei impozabile reprezentată de activele financiare nete ale instituției bancare existente în sold la sfârșitul semestrului, respectiv al anului pentru care se datorează taxa, potrivit evidenţei contabile, din care se scad următoarele active financiare: numerarul; solduri de numerar la bănci centrale la valoare netă, din care se exclud expunerile neperformante; expuneri neperformante la valoare netă; titluri de datorie emise de administrații publice la valoare netă, din care se exclud expunerile neperformante; credite și avansuri acordate administrațiilor publice la valoare netă, din care se exclud expunerile neperformante; credite acordate de instituțiile de credit sectorului neguvernamental purtătoare de garanții primite din partea administrației publice centrale la valoare netă, din care se exclud expunerile neperformante; credite acordate instituțiilor de credit, creanțe atașate și sume de amortizat, la valoare netă, din care se exclud expunerile neperformante; depozite la instituții de credit, creanțe atașate și sume de amortizat, la valoare netă, din care se exclud expunerile neperformante; conturi de corespondent la instituții de credit (nostro) și creanțe atașate, la valoare netă, din care se exclud expunerile neperformante; operațiuni reverse repo și titluri luate cu împrumut, creanțe atașate și sume de amortizat, la valoare netă, din care se exclud expunerile neperformante.

Taxa se poate reduce, astfel:

1. pentru creșterea intermedierii financiare, prin creșterea soldului creditelor: cu 50%, în cazul în care creșterea soldului creditelor acordate societăţilor nefinanciare și gospodăriilor populaţiei este egală sau mai mare decât ținta de creștere a creditării; până la 50%, în cazul în care creşterea soldului creditelor acordate societăţilor nefinanciare si gospodariilor populaţiei este mai mică decât ținta de creștere a creditării.

2. pentru diminuarea marjei de dobândă: cu 50%, în cazul in care marja de dobândă calculată la nivelul semestrului/anului pentru care se datorează, se situează sub nivelul marjei de referință a dobânzii, sau în cazul în care diminuarea marjei de dobândă este egală sau mai mare decât ținta de diminuare a marjei de dobândă; până la 50%, în cazul în care diminuarea marjei de dobândă este mai mică decât ținta de diminuare a marjei de dobândă.

Creșterea soldului creditelor reprezintă, conform noului proiect, diferența pozitivă dintre soldul creditelor acordate de o bancă firmelor și populaţiei existent la finele semestrului sau anului pentru care se datorează taxa pe active și soldul creditelor acordate firmelor și populaţiei la finele anului precedent, raportată la soldul creditelor acordate firmelor și populaţiei la finele anului precedent, exprimată în procente.

Taxa pe active și redusă, pe baza indicatorilor privind cota de piata, soldul creditelor și marja de dobândă înregistrați la nivelul primului semestru al anului pentru care se datorează taxa pe active și a jumătate din nivelurile țintă de creștere a creditării și a țintei de diminuare a marjei de dobândă, se declară și se plăteşte până la data de 25 august, inclusiv, a anului pentru care se datorează.

Taxa nu se datorează și nu se declară la nivelul primului semestru în următoarele situații: dacă a îndeplinit 100% ținta de creștere a creditării; sau dacă a îndeplinit 100% ținta de diminuare a marjei de dobândă, sau dacă nivelul procentual agregat al creșterii creditării și al diminuării marjei de dobândă este cel puțin 100%.

Pe baza indicatorilor privind cota de piață, soldul creditelor și marja de dobândă determinați la nivelul anului pentru care se datorează taxa pe active, taxa pe active se reduce, iar sumele rezultate se declară până la data de 25 august, inclusiv, a anului următor celui pentru care se datorează taxa pe active. Diferențele în plus se plătesc până la data de 25 august, inclusiv, a anului următor celui pentru care se datorează taxa pe active, iar diferențele în minus se restituie sau compensează.

Indicatorii ţintă de creştere a creditării şi de diminuare a marjei de dobândă, precum și marja de referință a dobânzii se stabilesc anual, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea MFP, cu recomandarea Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială.

Pentru anul 2019, pentru fiecare bancă, ținta de creștere a creditării este de 8%, ținta de diminuare a marjei de dobânda este de -8,0 la suta, iar marja de referința a dobânzii este de 4 puncte procentuale.

Nu sunt supuse taxei pe active băncile cu pierdere contabilă, înainte de calculul taxei pe active, la sfârșitul semestrului, respectiv al anului pentru care se datorază taxa.

Cheltuiala cu taxa pe active este cheltuială deductibilă la stabilirea rezultatului fiscal, reprezintă venit la bugetul de stat şi este administrată de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF).

Dacă taxa pe active datorată de bănci se situează peste profitul contabil, înainte de calculul taxei pe active, înregistrat la sfârșitul semestrului, respectiv al anului pentru care se datorează taxa, acestea datorează taxa pe active în limita profitului contabil înregistrat, fără a influența taxa pe active datorată pentru anii următori.

Metodologia privind determinarea cotei de piață, marjei de dobândă, a activelor financiare nete și a celor care se scad din baza impozabilă, precum și raportarea indicatorilor necesari calculării taxei pe active se stabilește prin norme metodologice, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, cu consultarea Băncii Naționale a României, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a noii OUG.

Rata medie ponderată a dobânzii la creditele, denominate în lei, acordate de o bancă firmelor și populației reprezintă media aritmetică a ratelor medii ponderate a dobânzii la creditele denominate în lei, acordate de o bancă firmelor și populației, calculate lunar la nivelul semestrului, respectiv al anului pentru care se datorează taxa. Rata medie ponderată a dobânzii la creditele denominate în lei, la sfârșitul lunii, reprezintă media ponderată a ratelor de dobândă cu soldul creditelor acordate firmelor și populației.

Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele, denominate în lei, atrase de o bancară de la firmelor și populației reprezintă media aritmetică a ratelor medii ponderate a dobânzii la depozitele denominate în lei, atrase de o bancă de la firmelor și populației, calculate lunar la nivelul semestrului, respectiv al anului pentru care se datorează taxa. Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele denominate în lei, la sfârșitul lunii, reprezintă media ponderată a ratelor de dobândă cu soldul depozitelor atrase firmelor și populației.

Marja de dobandă reprezintă diferența între rata medie ponderată a dobânzii la creditele, denominate în lei, acordate de o bancă firmelor și populației, și rata medie ponderată a dobânzii la depozite, denominate în lei, atrase de la firmelor și populației, definite conform Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 4/2014 privind raportarea de date şi informaţii statistice la BNR. Această marja de dobândă se calculează la nivelul semestrului, respectiv al anului pentru care se datorează taxa pe active și al anului precedent.

Marja de referință a dobânzii reprezintă marja de dobândă sub care taxa pe active se reduce la jumătate (cu 50%).

Creșterea soldului creditelor reprezintă diferența pozitivă dintre soldul creditelor acordate de o bancă firmelor și populației existent la finele semestrului sau anului pentru care se datorează taxa pe active și soldul creditelor acordate firmelor și populației, la finele anului precedent, raportată la soldul creditelor acordate firmelor și populației, la finele anului precedent.

Diminuarea marjei de dobândă reprezintă diferența negativă dintre marja de dobândă calculată la nivelul semestrului/anului pentru care se datorează taxa pe active față de marja de dobândă calculată la nivelul anului precedent, raportată la marja de dobândă, calculată la nivelul anului precedent.

Ținta de creștere a creditării reprezintă valoarea de creștere a volumului de credite acordate de o bancă firmelor și populației, stabilită pentru anul curent față de anul precedent.

Ținta de diminuare a marjei de dobândă reprezintă valoarea de scădere a marjei de dobândă, stabilită pentru anul curent față de anul precedent.

Pentru determinarea țintei de diminuare a marjei de dobândă se vor lua în considerare și creditele performante vândute în cursul semestrului sau anului de către bancă, și nu se vor lua în considerare creditele performante cumpărate în cursul semestrului/anului de către bancă. Creditele performante cumpărate de o instituție bancară se vor lua în considerare la determinarea acestui indicator începând cu anul următor. Aceleași credite performante vândute și cumpărate în cursul aceluiași an de bancă nu se iau în considerare la determinarea acestui indicator.

Pentru determinarea marjei de referință a dobânzii se vor lua în considerare și creditele performante vândute în cursul lunii de bancă, iar creditele performante cumpărate de la băncile din România se vor lua în considerare la determinarea acestui indicator începând cu luna următoare momentului cumpărării. Aceleași credite performante vândute și cumpărate în cursul aceluiași an de bancă nu se iau în considerare la determinarea acestui indicator.