Proiect iniţiat de o asociaţie civică: 83 de absolvenţi de liceu din mediul rural şi urbanul mic din Moldova au fost selectaţi pentru a urma cursuri IT

Un număr de 83 de absolvenţi de liceu cu rezultate bune la învăţătură, din mediul rural sau urbanul mic, proveniţi din judeţele Iaşi, Botoşani şi Vaslui, au fost selectaţi pentru a urma cursuri de informatică, urmând să fie ajutaţi să-şi găsească locuri de muncă la firmele ieşene de IT, potrivit news.ro

Proiectul a fost iniţiat de asociaţia Mişcarea pentru Dezvoltarea Moldovei (MDM), în cadrul programului Active Citizen Fund Romania, finanţat de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia.

Directorul executiv al MDM, Dan Radu, a declarat că este un proiect care se adresează celor cu puţine şanse de afirmare în domeniul IT, dar care sunt pasionaţi de informatică.

"Este un proiect pornit în această săptămână şi în care am pus mult suflet. Am bătut drumurile a trei judeţe timp de câteva luni. Se adresează celor cu mai puţine şanse, adică absolvenţilor de la liceele de la ţară sau din oraşele mici. Şi am zis să nu le dăm peşte, ci să-i învăţăm să pescuiască. Cei 83 de absolvenţi de bacalaureat din mediul rural şi urbanul mic din judeţele Iaşi, Vaslui şi Botoşani din cei peste 200 care s-au inscris iniţial vor urma un curs online, gratuit şi foarte practic, de calificare în Testing (Quality Assurance), cu mentorii Şcolii Informale de IT. La sfârşitul cursului vor primi o diplomă de absolvire recunoscută de către Ministerele Educaţiei şi Muncii", a afirmat Dan Radu, director executiv al MDM.

El a precizat că tinerii vor fi ulterior ajutaţi să-şi găsească un loc de muncă la companiile IT din Iaşi.

"În toamnă vor intra în partea de orientare profesională cu noi, perioadă în care îi vom învăţa cum să îşi facă CV-uri de angajare, cum să pregătească un interviu de job şi vom încerca, în mod direct, să îi ajutăm să se integreze în comunitatea IT din Iaşi", a adăugat Dan Radu.

Directorul executiv al MDM a mai afirmat că unii dintre copii au fost ajutaţi inclusiv cu laptopuri.

"Am vrut să fie un proiect cât mai practic, cu rezultate directe şi concrete, la care să participe copiii buni la învăţătură, acţiune dusă de la selectare şi training, până la angajare", a mai declarat reprezentantul MDM, Dan Radu.