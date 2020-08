Proiectele candidaţilor ALDE la primăriile de sector - Modernizarea şcolilor, termoizolarea blocurilor şi construirea unui spital

Construirea unui centru destinat evenimentelor culturale, a unui spital, modernizarea unităţilor de învăţământ, termoizolarea blocurilor şi colectarea selectivă a deşeurilor se numără printre proiectele propuse de candidaţii ALDE pentru primăriile de sector din Bucureşti, potrivit Agerpres.

Amalia Nenovici, Ramona Ioana Mezei, Bogdan Valentin Brătianu, Adrian-Vlad Chiotan, Ion Valentin Voicu şi Tudor Tim Ionescu şi-au prezentat propunerile, joi, cu ocazia lansării programului "De la Micul Paris, la Marele Bucureşti".* Astfel, Amalia Nenovici, în vârstă de 31 de ani, licenţiată în Drept, a declarat că vrea "să aducă Sectorul 1 în secolul XXI", printre proiectele sale numărându-se instalarea unor sisteme de monitorizare 24/7 în instituţiile de învăţământ şi în spaţiile publice."Vreau crearea unor infrastructuri pentru cei vârstnici şi pentru cei cu dizabilităţi, pentru a se putea deplasa cu uşurinţă. Aceste sisteme nu există astăzi, din păcate, pentru acest segment de vârstă", a spus ea.

* Ramona Ioana Mezei, 48 de ani, manager al Bibliotecii Metropolitane Bucureşti, a declarat că programul său vizează reabilitarea tuturor şcolilor din Sectorul 2, dar şi realizarea unui centru multifuncţional, destinat evenimentelor culturale.



"Vreau şcoli moderne, dotate cu tehnologie de ultimă generaţie, în care copiii noştri, în care dascălii copiilor noştri să vină cu drag, să se simtă ca acasă, iar calitatea actului educaţional să crească. Un alt obiectiv este construirea de creşe în fiecare cartier. (...) Vreau să construiesc în Sectorul 2 un centru modern, multifuncţional, destinat evenimentelor culturale, principala motivaţie fiind aceea că în Sectorul 2 nu există niciun teatru şi nici măcar o sală de spectacole decentă", a arătat Ramona Ioana Mezei.



* La Sectorul 3, ALDE îl susţine pe Bogdan Valentin Brătianu - 43 de ani, fost consilier local, despre care fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu a precizat că este "urmaşul celei mai cunoscute familii politice a României". Bogdan Valentin Brătianu a declarat că îşi doreşte "o administraţie 100% liberală", deschisă către mediul de afaceri.



"Platforma Republica poate să fie oricând transformată într-un hub de afaceri, lucru pe care îl voi face. (...) Voi deschide primăria, în primul rând prin digitalizarea actului birocratic, apoi printr-o comunicare din ce în ce mai eficientă cu cetăţeanul. Este esenţial ca acesta să fie informat", a transmis candidatul ALDE.



* Pentru funcţia de primar al Sectorului 4, ALDE îl are candidat pe Adrian-Vlad Chiotan - 51 de ani, licenţiat în Drept. Acesta propune dotarea şcolilor cu tehnologie asistivă şi asigurarea profesorilor de susţinere pentru copiii cu nevoi speciale. Programul său mai include reabilitarea termică a blocurilor, modernizarea ascensoarelor şi a scărilor de bloc, amenajarea de noi spaţii verzi, inclusiv pe terasele blocurilor.



* Ion Valentin Voicu, în vârstă de 31 de ani, va intra în cursa pentru Primăria Sectorului 5. În prezent consilier general al Capitalei, Ion Valentin Voicu a apreciat că în ultimii 30 de ani Sectorul 5 nu s-a dezvoltat şi că au lipsit investiţiile în modernizarea unităţilor de învăţământ.



Totodată, el a pledat pentru reabilitarea termică a blocurilor, menţionând că în ultimii patru ani, în sector, au fost reabilitate doar nouă blocuri.



"Avem nevoie de salubritate, de pubele îngropate la fiecare colţ de stradă, de colectarea selectivă a gunoaielor. (...) Îmi doresc să modernizăm toate unităţile de învăţământ din Sectorul 5, să înfiinţăm cămine pentru bătrâni. Este singurul sector unde nu avem un cămin pentru bătrâni. (...) Rata infracţionalităţii în Sectorul 5 este foarte mare. Am văzut ultimele evenimente din Sectorul 5. Avem nevoie de siguranţă, avem nevoie ca poliţia locală să îşi facă treaba", a declarat Ion Valentin Voicu.



* Pentru Sectorul 6, ALDE îl susţine pe Tudor Tim Ionescu, în prezent consilier municipal. Acesta a apreciat că Sectorul 6 nu a reuşit să progreseze pe măsura potenţialului pe care îl are şi a subliniat că printre proiectele sale se numără construirea unui spital şi amenajarea unui loc de agrement pe insula de pe Lacul Morii.



"Strada Liniei este o cale ferată care străpunge tot Sectorul 6 şi merge până la Şoseaua de Centură. Este un loc care a fost ignorat de toată lumea. Consilierii generali ALDE au votat pentru acest proiect în Consiliul General, dar iată că nu s-a întâmplat nimic. Vrem să transformăm str. Liniei într-un bulevard, cu mijloace de transport în comun, cu o zonă pietonală şi mai ales piste de biciclete şi o zonă verde", a precizat Tudor Tim Ionescu.