Propunere-surpriză pentru prezidențiale: Cum ar putea USR+Cioloș să 'distrugă' PNL

Mai sunt doar 22 de luni până la alegerile prezidențiale din 2019, iar Klaus Iohannis este singurul candidat sigur. PSD nu au încă un candidat desemnat, iar alte partide nu par să fie relevante în această discuție. Totuși, surpriza majoră ar putea veni de la USR și Dacian Cioloș. Fostul ministru Daniel Funeriu este de părere că USR+Cioloș ar putea să ajungă în turul 2 și chiar să câștige alegerile prezidențiale dacă îl desemnează drept candidat pe Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sănătății în Guvernul Cioloș.

Într-o analiză asupra evenimentelor la zi, Funeriu susține că USR și Cioloș pot depăși PNL și la europarlamentarele din 2019, dacă vor face desemnarea lui Vlad Voiculescu în perioada următoare.

„Câteva idei, la repezeală: discursul lui Oprah: ridicol. Vai de societatea care vede in el ceva revolutionar. Mizeriile care ies la iveală din castele medicilor şi polițiştilor: e la fel şi în educație doar că după 2012 s-a pus batista pe țambal. Cine proteja ieri un plagiator va proteja azi şi un violator. În acest registru: prezic că dacă s-ar face anchete în zona sportivilor tineri din .ro s-ar afla orori. Îmi cer scuze că nu am lansat o asemenea acțiune când eram la minister, pur şi simplu nu mi-am dat seama. Despre opoziție: USR îşi joacă perfect interesul politic, chiar dacă la limita moralității (există aşa ceva în politica din .ro?): se ocupă de teme apropiate de oameni (vezi acțiunile inspirate ale lui Vlad Alexandrescu) şi pune sistematic PNL la colț. În PNL e nasol, a început deja cafteala pentru... europarlamentarele din 2019. Dacă USR şi/sau tabăra Cioloş îl nominalizează urgent pe Vlad Voiculescu pentru prezidentiale au şanse să depăşească PNL la europarlamentare. Şi să şi câştige prezidențialele. Dragnea vs Tudose: dinamica e pro-Tudose dar interesele pro-Dragnea. Dacă vreți să ştiți din timp câştigătorul priviți-o pe dna Minciunescu: cel mai abil şi toxic personaj din România post-1989. În viață, ca în politică, e simplu: dă altora putere asupra ta şi vezi cine te tratează cu respect; elimină-i necruțător, oricât te-ar durea asta, pe cei care nu o fac. În 2018 ochii pe Germania. Orice guvern laxist cu străinii din afara spațiului creştin va fi un pas mare înspre pierzania culturală a UE. Opoziție vs putere referitor la educația din .ro: un meci între echipe total nepregătite de divizia a V-a. Şi: citiți Balena Albastră a lui Lăzăroiu”, scrie Daniel Funeriu pe Facebook.

