Protagoniştii filmului A Star is Born, Lady Gaga şi Bradley Cooper, vor cânta Shallow la premiile Oscar

Lady Gaga şi Bradley Cooper, protagoniştii filmului "A Star is Born", vor urca pe scena premiilor Oscar, care se vor decerna la 24 februarie, pentru a cânta "Shallow", piesa din coloana sonoră a acestui film ce este nominalizată pentru un premiu al Academiei de Arte şi Ştiinţe Cinematografice de la Hollywood, potrivit EFE, informează Agerpres. Anunţul a fost făcut de Academie pe contul său de Twitter într-un mesaj succint: "Cooper. Gaga. Shallow. #Oscar".

Alţi doi artişti Gillian Welch şi David Rawlings vor urca pe scenă pentru a interpreta o altă piesă nominalizată, "When a Cowboy Trades His Spurs for Wings", aparţinând grupului The Ballad of Buster Scruggs. Academia anunţase anterior că piesa "The Place Where Lost Things Go", din filmul "Mary Poppins Returns", va fi cântată de un invitat surpriză, în timp ce Jennifer Hudson va interpreta cântecul "I'll Fight", de pe coloana sonoră a documentarului "RBG", piesă compusă de Diane Warren. Se aşteaptă ca piesa "All the Stars", din filmul "Black Panther", să fie de asemenea inclusă în programul ceremoniei premiilor Oscar, deşi nu a fost încă anunţată oficial.

Filmul "Roma", în regia lui Alfonso Cuarón, este marele favorit al actualei ediţii a premiilor Oscar, cu 10 nominalizări în total, la egalitate cu pelicula "The Favourite", regizată de cineastul grec Yorgos Lanthimos. Statueta pentru cel mai bun film va fi disputată de "BlacKkKlansman", "Black Panther" - primul film cu supereroi care primeşte o nominalizare la această categorie regină - "Bohemian Rhapsody", "The Favourite", "Green Book", "Vice", "Roma" şi "A Star is Born".