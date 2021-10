PSD a acceptat să negocieze cu Nicolae Ciucă instalarea unui nou Guvern: 'Ne vedem la sediul PSD'

Conducerea centrală a PSD a decis, joi, să meargă la negocieri cu premierul desemnat, Nicolae Ciucă, pentru formarea unui majorități parlamentare care să instaleze un nou Guvern.

„Am luat o decizie in BPN ca sa ne vedem cu prim-ministrul desemnat. E normal. E un moment destul de dificil prin care trece Romania. Solicitarea este din partea premeirului desemnat si cum cred ca este corect, ne vedem la sediul PSD. In ce priveste intalnire cu PNL, acum PNL are o decizie itnerna de a nu se vedea sa negocieze cu PSD. Daca vor lua alta decizie, atunci...”, a declarat Ciolacu. Liderul PSD a precizat că întâlnirea cu Ciucă nu va avea avea loc azi.

PSD nu exclude un guvern minoritar, concluziile urmând să fie trase după discuția cu Ciucă, a adăugat liderul social-democrat.