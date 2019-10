PSD îi pe peste picior pe liberali: 'Nici greaua moștenire nu mai e ce era odată'

PSD consideră că Ludovic Orban, ”premierul fără Guvern”, recunoaște că a discutat cu Mugur Isărescu și că nu sunt motive de îngrijorare în ceea ce privește situația economică, dar și că, după toată propaganda mincinoasă, liberalii recunosc ”spășiți” că situația României este una stabilă.

”Ludovic Orban, premierul fără Guvern, recunoaște că a discutat cu Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, și că nu sunt motive de îngrijorare în ceea ce privește situația economică a României. După toată propaganda mincinoasă din ultimii ani, îi vedem acum pe liberali recunoscând spășiți că situația României este una stabilă, cu potențial de creștere continuă. Nici greaua moștenire nu mai e ce era odată…”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a PSD.

Președintele PNL, Ludovic Orban, al cărui nume este vehiculat pentru a prelua funcția de prim-ministru, s-a întâlnit luni cu guvernatorul BNR, Mugur Isărescu. ”E normal să am discuție cu guvernatorul BNR. am fost într-o comunicare constantă”, a spus liderul liberal.

”Da. E normal să am discuție cu guvernatorul BNR. De altfel, noi am fost într-o comunicare constantă cu guvernatorul BNR. E nromal să discut cu guvernatorul BNR privitor la situația economică. Practic am colaborat cu guvernatorul BNR din 1999. A urmat o colaborare foarte bună din momentul respectiv până astăzi și va continua una și mai bună de acum înainte. Am abordat problemele importante”, a declarat Ludovic Orban.

Încrederea în Guvernul Dăncilă a fost retrasă prin adoptarea moțiuni de cenzură, în plenul reunit de joi al Parlamentului. Klaus Iohannis a avut, vineri, consultări cu partidele în vederea formării unui nou Guvern. Șeful statului a spus că marți, cel târziu, va anunța desemnarea noului premier. PNL a decis în urmă cu câteva luni ca Ludovic Orban să fie propunerea de prim-ministru.