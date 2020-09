PSD va încerca să schimbe rectificarea bugetară astfel încât pensiile să crească cu 40%

Liderul deputaţilor PSD, Alfred Simonis, a declarat miercuri că cel mai probabil săptămâna viitoare social-democraţii vor face modificarea la rectificarea bugetară, astfel încât pensiile să se mărească cu 40%.

"Astăzi am convocat şedinţa Birourilor permanente reunite ale Camerei şi Senatului, am distribuit către comisii rectificarea bugetară şi probabil că săptămâna viitoare vom face şi modificarea şi vom elimina acea diminuare a majorării punctului de pensie cu 26%, pe care a făcut-o Guvernul Orban. Am văzut o disperare a premierului care acuza din nou PSD şi anunţa că va ataca din nou la Curtea Constituţională această decizie de majorare a pensiilor cu 40%. Acest personaj, Ludovic Orban, care toată viaţa dânsului a fost uns în funcţii importante şi plătit cu sume grase, a acumulat suficient încât să nu îi pese de bătrâneţe, să nu aibă grija zilei de mâine atunci când va ajunge la bătrâneţe. Domnul Ludovic Orban va fi beneficiar de pensie specială, după două-trei mandate va avea peste 10.000 de lei pensie specială. Din această perspectivă, pot să înţeleg că nu are niciun fel de grijă faţă de bătrânii României, faţă de bunicii noştri, de părinţii noştri, însă cred că un prim-ministru care se comportă responsabil nu ar fi avut dreptul să se lupte, pur şi simplu, să se ia la trântă, cu pensionarii României, astfel încât pensiile acestora să fie diminuate sau să nu fie majorate", a spus Simonis, la Palatul Parlamentului.

El a făcut apel la Guvern "să nu mai risipească banul public prin achiziţii frauduloase".

''Pe de altă parte, aş vrea ca domnul Cîţu, domnul Orban, dar şi alţi domni care ne spun de fiecare dată că prin statistici România stă foarte bine, şomajul este în scădere, mai urmează să ne mai spună că e şi creştere economică, să ne spună de ce nu au bani, pentru că îl auzeam pe preşedintele României în urmă cu două luni, şi tot PNL, tot Guvernul, spunându-ne faptul că am reuşit un record şi o mare victorie a actualei administraţii de la Cotroceni - atragerea celor 90 de miliarde de euro pe care îi primim de la Comisia Europeană. Nu am mai auzit discutându-se deloc despre acei bani, ce se va face cu ei, de ce nu sunt cheltuiţi pentru a investi în economie, de ce nu sunt investiţi în deschiderea anului şcolar, în spitale, în personalul medical şi alte domenii extrem de importante în această perioadă", a afirmat acesta.