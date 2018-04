PSG a câştigat pentru a şaptea oară titlul în Franţa, după ce a umilit campioana de anul trecut, AS Monaco, scor 7-1

Cu cinci etape înainte de finalul sezonului, Paris Saint-Germain are 87 de puncte, iar AS Monaco, locul doi în clasament, are 70 de puncte, astfel că nu mai poate trece pe prima poziţie.

PSG a mai câştigat campionatul Franţei în 1986, 1994, 2013, 2014, 2015 şi 2016.

Duminică s-au mai câştigat în Europa două titluri naţionale: Manchester City s-a impus în Anglia şi PSV Eindhoven în Olanda, anunță News.ro.