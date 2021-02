Puternic atac israelian cu rachete în Siria. Apărarea antiaeriană siriană susține că a respins atacul

Mai multe rachete au lovit duminică noapte ţinte din apropierea Damascului, informează luni agenţia SANA, preluată de AFP preluat de agerpres.

Agenţia siriană afirmă, citând o sursă militară, că puţin după miezul nopţii "inamicul israelian a desfăşurat o agresiune cu salve de rachete din Golanul ocupat şi Galileea". Apărarea antiaeriană a fost activată pentru a contracara atacul şi a reuşit să doboare "cea mai mare parte" din rachete, care vizau ţinte din apropierea capitalei, a a adăugat aceeaşi sursă.



AFP reaminteşte că după 2011, când a început războiul în Siria, Israelul a lovit de sute de ori poziţii ale forţelor guvernamentale siriene şi ale aliaţilor acestora - armata iraniană şi gruparea libaneză Hezbollah.

