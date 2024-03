Rabiot (Juventus) nu s-a decis asupra viitorului său club

Internaţionalul francez Adrien Rabiot, al cărui contract cu clubul de fotbal Juventus Torino expiră în vară, a declarat că nu a luat încă o decizie privind viitorul său, dar vede complicată o revenire la Paris Saint-Germain, care nu este prioritatea lui, transmite AFP, potrivit Agerpres.

''Privind viitorul meu, nu am decis nimic'', a declarat jucătorul, la Clairefontaine, unde s-a reunit lotul Franţei pentru meciurile amicale din această lună. ''Am rămas la Juventus anul trecut ştiind că nu voi juca în cupele europene. Anul viitor ar trebui să joc în Liga Campionilor şi la Mondialul cluburilor. Sunt lucruri de luat în calcul, dar nu m-am decis. Vom vedea la finalul sezonului. Nu sunt presat să iau o decizie. Am ajuns la o vârstă importantă (28 ani) şi trebuie să iau decizia bună'', a mai spus Rabiot.

Rabiot a jucat la PSG între 2012 şi 2019, cu pauză de un sezon în care a fost împrumutat la Toulouse, dar este sceptic privind o posibilă revenire la clubul parizian: ''După ce am plecat la Juve, în fiecare vară numele meu era asociat cu PSG. Este foarte flatant. Apoi, asta rămâne complicat când se ştie cum s-a terminat relaţia. Desigur, în fotbal nu trebuie să închizi nicio uşă, dar nu va fi prioritatea mea''.

Cu 42 de selecţii la naţionala Franţei, Rabiot a părăsit-o pe PSG în iulie 2019, dar clubul francez nu l-a folosit în ultimele şase luni pentru că a refuzat să semneze o prelungire a contractului.