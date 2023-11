Radu Berceanu cere demiterea lui Nicolae Ciucă: Se vede că nu e politician. Nu are cum să conducă partidul

Fostul ministru liberal al Transporturilor Radu Berceanu l-a criticat, duminică seară, pe preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, despre care a spus că în mod evident nu este politician.

”Domnul preşedinte Ciucă, din punctul meu de vedere, este din altă parte a lucrurilor, nu din politică. Pentru mine se vede clar că nu e de aici. E ca şi cum m-ar fi pus pe mine, domnul Iohannis m-ar fi luat şi m-ar fi pus seful Marelui Stat Major, deci nu ministrul Apărării, şeful Armatei că am făcut şi eu vreo 6 luni de armată acum 40 şi ceva de ani, dimineaţa jucam fotbal şi tenis cu piciorul. Domnul Ciucă se vede că nu e de aici şi nu are cum să devină. Probabil că e un militar foarte destoinic, nu ştiu, nu am informaţii, dar politician în mod evident nu e”, a declarat Radu Berceanu, duminică seară, la Prima News.

De asemenea, Radu Berceanu a criticat reacţia lui Nicolae Ciucă când i s-a spus că sunt primari de la PNL care vor să plece din partid.

”Spune şi face nişte lucruri... am auzit o declaraţie mai de curând, zice, «vă pleacă nişte primari» şi el zice: «nu contează, primarii vin, pleacă, să rămână ăia care vor să muncească». E ca şi cum un şef de Stat Major, general cum e dumnealui, ar spune «Dom'le, îţi pleacă şefii de regimente». Ăia pleacă cu tot cu regiment. Şi primarii pleacă cu tot cu alegătorii de acolo. Nu poţi să îţi permiţi să fii şef de partid, să fii în politică şi să faci astfel de declaraţii. Asta arată că nu eşti în domeniu şi că nu ai cum să duci lucrurile într-un an electoral acolo unde ar putea fi duse şi unde ar trebui duse”, a declarat Berceanu.

Întrebat dacă Nicolae Ciucă trebuie dat jos, Berceanu a afirmat:”Da, neapărat, nu are nicio legătură cu politica. Nu are ce să caute acolo, îmi pare rău. Sunt convins că e un om cinstit, un om corect, dar nu are legătură cu politica, nu ştie, nu poate, nu e de acolo. Nu are cum să conducă partidul în perioada asta”, a declarat Berceanu.