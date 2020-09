Raed Arafat ia apărarea firmei care a livrat măşti şi e anchetată de DNA: 'Au livrat ce au contractat. Am auzit că aş fi intervenit să intre în ţară. Nu'

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, afirmă că societatea Romwine&Coffee SRL a livrat ceea ce a contractat şi, din punctul său de vedere, nu sunt probleme cu acel conract. ”Dacă sunt alte nereguli, asta vor descoperi alţi factori”, susţine Arafat, care respinge acuzaţiile că erau măşti expirate. Secretarul de stat susţine că măşti din socul cumpărat de la Romwine au fost trimise în mai multe state europene, în Programul Resque, şi oricine ar fi putut sesiza Comisia Europeană, dacă sesiza măşti expirate, transmite news.ro.

Secretarul de stat Raed Arafa a vorbit, vineri seară, la Antena 3, despre achiziţiile realizate de ONAC pentru IGSU de la firma Romwine&Coffee SRL: ”Raportul Curţii de Conturi, noi am avut puncte de vedere pe el, pe care nu le-am dat publicităţii, dar au fost controlate inclusiv activităţi care nu erau finalizate. Ieri se zicea că au fost importate măşti neconforme şi expirate. Măştile neconforme, povestea lor e următoarea, au existat măşti neconforme importate de Unifarm, se ştie povestea asta, nu e secret. Chiar colegii de la Urgenţă şi DSU au sesizat Ministerul Sănătăţii că au ajuns măşti neconforme în UPU şi spitale, Ministerul Sănătăţii imediat le-a retras, acest lucru l-a zis şi domnul ministru Tătaru. Asta era achiziţia la nivelul Unifarm, nu are nimic cu ONAC, nu are nimic cu investiţia. Ce s-a cumpărat prin ONAC sunt măştile de la firma care intermediar a venit cu o ofertă, este firma Romwine, acolo se analizează. Deci în spatele lor era altă firmă. Problema este ce ne-au livrat, ei au livrat ce au contractat”.

Arafat a respins acuzaţiile potrivit cărora măştile erau expirate, prezentând două cutii care expiră în 2025.

”Avem 2 cutii, una conţine măşti FPP2, una conţine ăşti FPP3. Nu sunt măşti pentru populaţie, sunt măşti pentru perosnalul medical. Aici o să vedeţi data expirării, la una este mai 2025, la cealaltă martie 2025. Sunt de la depozitele IGSU, printre cele care s-au distribuit şi normal avem un stoc la care contruim încă”, a mai afirmat Arafat.

Întrebat dacă în întreg lotul nu pot exista şi cutii cu măşti expirate, Arafat a declarat: ”La recepţie, colegii de la Situaţiile de Urgenţă, care recepţionează, dacă văd ceva care este expirat, nu îl recepţionează, iar cel care face recepţie nu o să asculte pe nimeni, să semneze pe o chestie expirată. (...) Ieri se zicea că au adus măşti expirate. Acest lucru trebuie probat. Deşi nu există nicio probă că a intrat vreo mască expirată, pentru că din aceste măşti s-a trimis şi în alte ţări ale Uniunii Europene, prin programul Resque. Dacă din aceste măşti ajungea la orice ţară europeană şi s-a trimis în Italia, spania, Lituania, Macedonia, Muntenegru, dacă orice ţară sesiza ceva neconform, întorcea imediat şi sesiza Comisia Europeană. Deci nu există acest lucru, astea sunt poveşti, fabricate şi amestecate într-o poveste de la Unifarm pe care o ştim şi care au fost retrase măştile şi o poveste de la o firmă în care vorbim de ce cod avea şi dacă putea sau nu. Dar care a adus măştile a adus totul, din punctul nostru de vedere s-au livrat. Dacă sunt alte nereguli, asta vor descoperi alţi factori”.

Arafat a negat şi faptul că ar fi intervenit pentru ca măştile să intre în ţară.

”Am auzit că aş fi intervenit să intre în ţară. Nu, niciodată. Ştiu că s-a discutat la nivel foarte înalt în Turcia pentru că dacă ne aducem aminte, Turcia a impus embargo la export, iar noi ca să obţinem aceste măşti, chiar dacă era câştigat contractul, era posibil să nu li se permită să le exporte şi trebuia discutat la nivel diplomatic ca să se ajungă să se dea autorizaţie de export firmei, pentru România, lucru care s-a întâmplat, nu e absolut nimic greşit. Canalele diplomatice s-au folosit”, a mai declarat Arafat.

Procurorul militar Bogdan Pîrlog de la Parchetul Militar Bucureşti s-a autosesizat în 27 martie în cazul achiziţiei de măşti medicale de la firma Romwine&Coffee, din Giurgiu, specializată în distribuţia băuturilor alcoolice, au declarat atunci pentru G4media.ro surse judiciare, care au precizat că procurorul militar a declinat dosarul la DNA.

Firma Romwine & Cofee din Giurgiu a câştigat procedura de achiziţie iniţiată pe 11 martie de Oficiul Naţional pentru Achiziţii Centralizate (ONAC) pentru echipamente de protecţie. Romwine & Cofee este distribuitor al grupului Sanimed International Impex, a afirmat cel care controlează afacerea, omul de afaceri Cătălin Hideg, într-o intervenţie la B1 TV.

Statul român şi Romwine&Cofee au încheiat un contract pentru livrarea unui număr de 1.750.000 de măşti FFP2 sau FFP3, la preţul de 26 de lei, respectiv 38 de lei pe bucată, în condiţiile în care UNIFARM sau spitalele au cumpărat acelaşi tip de măşti la preţuri mult mai mici, conform Recorder, care a relatat că firma este deţinută de o femeie care până de curând a fost bucătăreasă la un han.

Premierul Ludovic Orban a anunţat în 27 martie că a cerut ministrului Finanţelor să dispună o anchetă a Corpului de Control cu privire la contractul în valoare de 56 de milioane de lei (12 milioane de euro) pentru achiziţionarea de măşti de protecţie.

El a spus că i se pare ciudat ca o firmă care nu prea are istoric şi nu are experinţă în zona medicală să poată să obţină un astfel de contract.

”Dacă contractul nu a fost derulat în condiţii legale, va fi reziliat, iar persoanele care au fost implicate în semnarea acelui contract fără respectarea condiţiilor legale, vor răspunde pentru această decizie”, a precizat premierul.