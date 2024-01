Ramona Ioana Bruynseels o contrează dur pe Ana Birchall: Spre deosebire de ea eu nu mi-am cumpărat candidatura

Șefa organizației de femei a AUR, Ioana Ramona Bruynseels, o contrează dur pe Ana Birchall care a spus despre ea că se află în AUR doar pentru a accede în Parlament și nu pentru că ar crede în valorile și ideologia AUR. În replică șefa femeilor AUR susține că Birchall e cea care a umblat cu alte metode pentru a accede în funcții și că nu e în măsură să dea lecții:

”Unii nu mai pot de grija mea, se pare.

Doamna Birchall, despre care se spune că ar fi stat sub un anume birou și despre care se mai spune și că dădea bani, numerar, pentru a fi pusă într-o poziție eligibilă, mă atacă pentru că merg printre oameni și îmi fac campanie, cerându-le să mă voteze.

Deși noi, cei de la AUR, susținem numerarul, spre deosebire de doamna Birchall eu nu mi-am cumpărat candidatura!

Spre deosebire de doamna Birchall, eu nu mi-am trădat țara și nici nu am semnat foi de parcurs privind pretinsul statul de drept, foi care au distrus justiția din România. Nu eu am inventat și susținut Binomul și justiția în câmpul tactic SRI-DNA și nici nu am uzat de relațiile cu unii și cu alții pentru a beneficia în continuare de sinecuri (ca de exemplu un loc călduț la Nuclearelectrica).

Incompetența doamnei Birchall și-o dovedește chiar ea, când spune că eu, ca persoană fizică privată, nu aș fi făcut ceva pentru ca statul să recupereze bani de la o altă persoană. Asta o spune ea, fost ministru al justiției, care avea atribuțiile și pârghiile legale să o facă.

Slugile sistemului ce au stat în genunchi în față străinilor și i-au opresat pe români simt că pierd puterea. AUR va face dreptate pentru România la alegerile din 2024.

Tocmai pentru că toate pre(a)făcutele să nu se mai erijeze în false modele de femei în politică, va aștept alături de mine în Organizația Femeilor AUR!

Ana Birchall susține pe pagina sa de Facebook că Ioana Ramona Bruynseels s-a înscris în AUR numai pentru a prinde un loc în Parlament și nu pentru că ar crede cu adevărat în doctrina AUR:

”Anul trecut pe vremea aceasta scriam ca d-na Ioana Ramona Bruynseels s-a inscris in AUR doar doar o prinde si ea un loc caldut la alegeri, disperata sa fie si ea intr-o functie (exact ca d-na Firea ca deh au avut acelasi mentor: Dan Voiculescu). Evident ca am avut dreptate, dovada ca astazi d-na Bruynseels se zbate sa ajunga europarlamentar.

Cand o mai auziti pe d-na Bruynseels vorbind pompos, dand lectii, sa o intrebati va rog daca atunci cand era candidata lui Dan Voiculescu (sustinuta financiar de catre acesta in alegerile din 2019) i-a cerut sa restituie banii (cateva zeci de milioane de euro) pe care Dan Voiculescu ii datoreaza Romaniei si romanilor cinstiti, bani din care puteau fi platite pensiile celor nevoiasi, de mila carora plange cu lacrimi false de crocodil, de exemplu!? Rog share, sa se stie adevarul!

“Cum rasfoiam si eu stirile dau de acest articol! Sincer, intai m-a bufnit rasul dupa care m-a incercat un sentiment de mila dar si de repulsie si dispret fata de aceasta d-na care se vrea tipul noului politician… si care, cu un tupeu la concurenta cu cel al d-nei Firea ( deh au stat amandoua pe lang acelasi personaj), isi construieste cu un PR manipulativ o imagine inselatoare!

De la Dancila ( pe langa care se tot gudura si se lupta din greu sa ii intre in gratii, exact in perioada in care eu eram in conflict deschis cu Dancila) la Dan Voiculescu care a sustinut-o, inclusiv financiar, la alegerile din 2019…acum la AUR si George Simion …doar doar o sa prinda si ea un loc caldut la urmatoarele alegeri! Cata ipocrizie, cata manipulare si cat tupeu! Cata lipsa de respect, cata falsitate cand vorbeste, cu atata aplomb, de necazurile romanilor! Oare cand era in parteneriat cu Dan Voiculescu l-o fi intrebat de ce nu returneaza banii datorati statului roman… bani din care puteau fi platite pensiile celor nevoiasi, de mila carora plange cu lacrimi false de crocodil, de exemplu!? Apropos, daca AUR era la 5% oare se mai inscria in acest partid!? Eu chiar sper ca la urmatoarele alegeri romanii sa nu mai fie pacaliti de asemenea persoane oportuniste si fara pic de jena precum doamna Ioana Ramona Bruynseels! Merita share, sa se stie adevarul!

P.S. 1 Un cititor al paginii imi scrie ca acum ceva vreme aceasi d-na voia sa se inscrie la PNTCD Timis!”, susține ea.