Rapperul 21 Savage se clasează primul loc în top-ul Billboard 200 cu 'Savage Mode II', album creat în colaborare cu producătorul Metro Boomin

Rapperul 21 Savage a obţinut a doua clasare în fruntea Billboard 200 graţie albumului „Savage Mode II”, a treia colaborare a lui cu producătorul Metro Boomin, informează News.ro

Albumul a debutat pe primul loc după ce a fost vândut în 171.000 de unităţi, în SUA, în săptămâna încheiată pe 8 octombrie, potrivit Nielsen Music/MRC Data.

Acesta este primul proiect al lui Savage şi Boomin care ajunge pe primul loc. Piesele de pe album au fost accesate online de peste 200 de milioane de ori.

„Savage Mode II” reprezintă al patrulea album al rapperului care ajunge în top 10 şi al doilea, pe primul loc, după „I Am > I Was” (2019).

Pe locul al doilea în Billboard 200 a debutat „The Album” al grupului k-pop feminin Blackpink, vândut în 110.000 de unităţi.

Rapperul Pop Smoke şi „Shoot for the Stars Aim for the Moon” au urcat un loc în clasamentul american al albumelor, până pe trei, cu 68.000 de unităţi vândute în a 14-a săptămână de la debut.

Rapperul YG, pe numele real Keenon Dequan Ray Jackson, a obţinut a cincea clasare în top 10, după ce „My Life 4Hunnid” a debutat pe locul al patrulea, cu 64.000 de unităţi vândute.

Cântăreţul rap Bryson Tiller şi „Anniversary” au debutat pe locul al cincilea, cu 57.000 de unităţi vândute. Acesta reprezintă al treilea album al lui clasat în top 10.

După ce au debutat în fruntea listei în urmă cu o săptămână, Machine Gun Kelly şi „Tickets to My Downfall” au coborât cinci locuri, după ce albumul a fost vândut în 56.000 de unităţi.

Top 10 este completat de trio-ul Lany şi „Mama’s Boy”, Juice WRLD şi „Legends never Die”, YoungBoy Never Broke Again şi „Top” şi de Lil Baby şi „My Turn”.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multimetric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album; accesările audio şi video on-demand).