Rareș Bogdan o DISTRUGE pe Oana-Maria Bogdan de la PLUS: 'De utopiile pe care le-am citit eu nici Karl Marx nu era capabil'

Rareș Bogdan a avut o reacție la scandalul iscat de Oana-Maria Bogdan de la PLUS. Mai exact Oana Bogdan, membru în Consiliul Național al PLUS, a făcut într-o postare pe Facebook apologia renunțării la proprietate.

Citește și: Nostalgia protocoalelor: Şeful DNA se plânge că are probleme cu filajele şi înregistrările ambientale

Realizatorul TV s-a arătat șocat de postarea tinerei, care era descrisă de Dacian Cioloș drept „genul de femeie de care politica românească are nevoie pentru a căpăta substanță, omenie și justiție”.

Rareș Bogdan: „Astăzi citind răspunsul unui lider din opoziție, a unei domnișoare, mi-am dat seama din nou că poate n-am fost suficient de direct când am avut lideri din opoziție în platoul meu și când i-am întrebat pe ce parte joacă spuneau că nu s-au consultat cu partidul. Vă rog frumos să vă clarificați.

Ce am citit azi m-a bulversat și șocat. Mi-am dat seama că din țara asta niciodată nu a plecat comunismul. Inițial am crezut că e cantonat în PSD. Așa pare. Dar în același timp trebuie să spun că noi nu putem trăi în kibbutz (n.r.: cf. Dex = gospodărie colectivă agrară în Israel). Nu suntem mormoni. Chiar nu putem face orice în grup. Nu putem mânca toți în cantine. Probabil părinții unora le-au spus ani în șir că de aia sunt săraci că au șefi bogați.

Eu vă spun ceva: de utopiile pe care le-am citit eu azi nici Marx nu era capabil. Când a scris Manifestul Partidului Comunist a încercat să anuleze proprietatea. Cum să anulezi proprietatea?! Nici în sistemele preistorice nu a funcționat... Nimeni din zona dreptei nu poate gândi așa. Decât dacă are o neclaritate doctrinară sau cultură politică. Poate învăța. O poate face tot restul vieții, nu-i o problemă asta... Nu putem trăi în grup, nici să facem sex în grup și nici să renunțăm la proprietate”, a spus la începutul emisiunii Rareș Bogdan la Realitatea TV.

Iată ce a spus Oana Bogdan: „Cred că un pas important al omenirii va fi cel al renunţării la proprietate. Când nu vor mai exista teritorii care să aparţină unui om, trib, neam sau corporaţie, vom reuşi să convieţuim armonios pe planeta Pământ. Eu am încredere că acest lucru se va întâmpla în timpul vieţii mele“, a scris Oana Bogdan într-un comentariu la postarea lui Cioloș.

Citește și: După extremiștii de dreapta, Cioloș promovează și comuniști: 'Un pas important al omenirii va fi cel al renunțării la proprietate'

Fostul premier Dacian Cioloș consideră că Oana Bogdan ”a fost și este roata motrice în jurul căreia s-a construit echipa executivă care a dat formă și substanță proiectului politic RO+ devenit, mai apoi, PLUS”.

Pe site-ul PLUS, Oana Bogdan este descrisă astfel: „Viziunea, acea imagine a unei lumi pe care ne-o dorim cu toţii, precedă proiectele şi strategiile şi mobilizează oamenii în jurul ei. Atunci când vrei să construieşti o corabie, nu începi prin a-i trimite pe oameni după lemne, ci îi înveţi mai întâi să ducă dorul mării îndepărtate, nesfârşite. Or, până acum, noi nu am tânjit cu adevărat la o Românie care să ofere o calitate a vieţii ridicată, o Românie competitivă şi, în acelaşi timp, posibilă.Viziunea noastră pune oamenii în centrul unei societăţi dezvoltate durabil, care are la bază crearea de punţi între oameni şi comunităţi, rural şi urban, tineri şi vârstnici, cei plecaţi şi cei rămaşi, tradiţii şi noi tehnologii, între trecut şi viitor. Viziunea noastră pune inovaţia în acţiune“.