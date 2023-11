Rareș Bogdan apără vizita lui Klaus Iohannis în Africa: Singurul lucru pe care îl reproșez este că...

Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat, într-un interviu video, pentru HotNews.ro, că vizita lui Klaus Iohannis în Africa a fost una extrem de importantă pentru România.

Europarlamentarul s-a referit și la "periplul african" al lui Klaus Iohannis și la "și glumele și atacurile din media pe subiectul Hakuna Matata". "Singurul lucru pe care îl reproșez este că, inclusiv colegii mei și cu mine, n-am ieșit mai devreme să explic cât de importantă este intrarea" companiilor românești în Africa.

"Să știți că face eforturi să fim. Eu vă spun o chestiune: Președintele Iohannis, care a fost foarte criticat pe pentru acest periplu african, a făcut niște lucruri acolo pe care o să le aflăm cu siguranță, pas cu pas, în stilul domniei sale, dar foarte importante pentru economia României. Am văzut și glumele și atacurile din media pe subiectul Hakuna Matata.

Este o o expresie în limba swahili, în limba tradițional africană și ați văzut acea imagine cu tabloul domnului președinte Iohannis aruncându-se apoi în apă. Trebuie să înțelegem ceva: în culturile și în zonele de tip Africa, de tip Asia, trebuie să respecți extrem de serios cu tumele. Sunt niște cutume, sunt niște tradiții. Și regele Charles a făcut asta și Barack Obama a făcut-o în Kenya, el a vând strămoși din Kenya.

Singurul lucru pe care îl reproșez este că, inclusiv colegii mei și cu mine, n-am ieșit mai devreme să explic cât de importantă este intrarea. România poate deveni furnizor de hrană, de mâncare pentru 80-100 de milioane de cetățeni, că aia e marea bătălie, hrana, mâncarea. România poate deveni super-jucător în domeniul energetic, furnizor de energie, în domeniul lemnului, în domeniul armamentului, dacă se fac investiții, pentru că am fost în top cinci producători de armament. Acum asta e pe poziția 64. Până în 1996 am fost pe poziția 5-6 . Acuma suntem pe poziția 64 (...).

Deci Macron se bate să rămână în Africa, Germania încearcă să rămână în Africa, Belgia încearcă să rămână în Africa, Statele Unite sunt interesate. Și noi ne trimitem președintele, care are un dublu parcurs, unul pentru România, unul la nivel european, pentru că reprezintă Europa acolo, nu sunt convins că va face și o informare în Consiliul European, și miștocărim totul. Noi avem talentul ăsta de a arunca în derizoriu și de a miștocării absolut orice și când se întâmplă bine. Faptul că omul ăla respectă tradițiile, faptul că vizitează șapte state în 10 zile, faptul că deschide niște porți pentru o țară, România, care a fost prezentă (...).

Nimeni nu s-a uitat să spună: Domnule, ce face omul ăsta acolo, care-s acordurile. În Kenya a semnat trei acorduri. Aceleași lucruri le-a făcut în toate statele pe care le-a vizitat. Sigur că imaginea într-o țară cu multiple probleme, cu o populație sărăcită, între elefanți, girafe și căldură, a apărut "domnule, dar ce caută?". Dar cum era să meargă președintele? A fost îmbrăcat absolut corect, British style, ca un om care știe să respecte și statul respectiv și din punct de vedere al ținutei, în toate vizitele sale, inclusiv în cele cu safari care au umplut internetul. Am fost ocupat să răspund la atacurile PSD-iștilor și n-am avut timp să ies să explic ce face președintele acolo.

Dar cred că trebuia vorbit mai mult și trebuia explicat exact ce înseamnă fiecare tradiție, ce înseamnă fiecare zonă, ce înseamnă o astfel de vizită pentru președinte, și prezentat. Vă asigur că nu s-a dus în vacanță, s-a dus să deschidă piețe, șă deschidă legături și să reînnoade legăturile. Gândiți-vă că o mulțime de lideri africani au făcut școală la București. Pentru noi, e o piață uriașă, e un continent întreg. De ce să nu folosim continentul african ca piață pentru România? Că a văzut un elefant, nu știu ce a văzut, că l-a văzut într-un safari. Bine, domnule, asta problema, că de ce s-a dus Iohannis cu geacă precum a lui Sherlock Holmes, că am văzut comentarii pe la televizor. Păi și ce să-și fi luat, domn’e, gecuță din aia ca a lui Mao? Sau ce să-și ia, săracul, pe el? În ce să se îmbrace? S-a dus cu cravată (...).

Și am o vagă bănuială, din păcate, acum nu vreau să vă ofer un breaking news mai mult decât am oferit, dar mi-e teamă că pare cineva a lucrat. Adică eu am văzut ultimul an de guvernare al unor președinți: Emil Constantinescu, Traian Băsăiescu, acum Klaus Iohannis și pare că la un moment dat, în momentele când se apropie de finalul unei perioade, unii încearcă să împingă o imagine, să schimbe o imagine", a spus Rareș Iohannis.