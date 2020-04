Rareș Bogdan, discuții aprinse cu Ludovic Orban după evenimentele de la Cluj: 'Dacă Merkel sau Kurz doresc să își culeagă sparanghelul, nu e problema mea'

Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL și liderul delegației române din PPE, a comentat în termeni duri evenimentele de joi de la Aeroportul Internațional din Cluj, unde circa 1.500 de români au neglijat recomandările de distanțare socială și restricțiile de la nivel național, pentru a se îmbarca în zboruri de tip charter către Germania, unde lucrează în agricultură.

„Eu, după cum știți, am prezentat prima dată aceste imagini și am reacționat extrem de dur, chiar dacă fac parte din PNL, care este la guvernare. Una-i una, alta-i alta. Înainte de orice e vorba de cetățean. Nu știu cine e firma. Situația e mult mai complexă decât o simplă firmă – că sunt mai multe firme, că e o singură firmă. Situația e mai gravă și, din punctul meu de vedere, are trei componente. Unu, ține de sănătatea oamenilor care au venit acolo, faptul că ei nu păstrau distanța socială necesară pentru a nu primi virusul în cazul în care un singur om de acolo era infectat, mai ales că avem o situație în care câteva sute erau din Suceava și din Neamț, zone extrem de roșii, epicentre care sunt infectate cu COVID-19 la această oră. Situația nu ține doar de ce s-a întâmplat astăzi la Aeroportul din Cluj sau de ce urmează să se întâmple mâine la Timișoara, la Cluj și la București, cu avioanele care pleacă spre Germania pentru cules de sparanghel”, a afirmat Rareș Bogdan, joi seară, în direct pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.

Eurodeputatul a subliniat că „aici e o discuție mai largă, care necesită o consultare. Faptul că Germania dorește să-și culeagă sparanghelul de pe câmp e foarte bine. E un produs sănătos, un produs natural. Întrebarea este dacă noi suntem în situație de urgență, de ce am fi obligați să dăm drumul acestor oameni spre Germania și ce alternativă le-am da în România. Pentru că faptul că Germania dorește să-și culeagă sparanghelul cu muncitori români sau faptul că cei din regiune Veneto, zona care este limitrofă Lombardiei, deci este una din zonele ultraroșii ale Italiei, care a fost epicentrul și este în continuare epicentrul COVID-19, mi se pare foarte grav. Aici este o discuție mai largă, pe care trebuie să o avem. Eu am avut deja de două ori discuții cu Ludovic Orban pe parcursul zilei de astăzi, din cauza reacției mele extrem de dure, și i-am spus părerea mea. În același timp mi-a spus și părerea lui cu privire la libera circulație. Eu am spus, domnule premier, fiind situație de urgență, nu discutăm de liberă circulație, pentru că nu avem aceleași reglementări, iar faptul că doamna Merkel sau domnul Kurz doresc să își culească sparanghelul, iar domnul Kurz dorește să aibă 11.000 de oameni în servicii sociale sau domnul Conte dorește încă 16.000 de oameni la cules de nu știu ce prin Veneto, nu e problema mea. Problema mea e alta. Dacă România rămâne în continuare furnizor de forță de muncă, de sclavi pentru Europa sau este în stare să absoarbă această forță de muncă”.