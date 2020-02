Rareș Bogdan intervine exploziv în scandalul de la Ditrău: 'Mi s-a părut că nu asta e România'. Ce avertisment are europarlamentarul

Europarlamentarul Rareș Bogdan a declarat, duminică, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că scandalul de la Ditrău va exploda inclusiv la Bruxelles pentru că familia europeană este extrem de sensibilă la chestiunile de intoleranță etnică sau religioasă. În acest context, Rareș Bogdan a dezvăluit că în casa lui lucrează o femeie din Sri Lanka, aceasta având grijă de copiii săi.

”Pe mine mă și sperie declarațiile unora de acolo, legate de culoarea pielii, țin de altă epocă. Pentru mine este dureros să văd că în țara noastră există o astfel de atitudine. Am să vă dau o fotografie de la mine din casă, făcută azi, la ora 9.30. Eu în casă am două doamne în afară de soția mea și fiica mea. Sunt două doamne, una din Republica Moldova, din Bălți, și o doamnă din Sri Lanka, care lucrează la noi de doi ani, cu o piele extrem de neagră și care are grijă de fetița mea de șapte luni și de băiețelul meu de opt ani, care sunt foarte fericiți. Mi s-a părut că nu asta e România. Noi suntem o țară care, în Dobrogea, am trăit într-un melanj etnic și religios extraordinar. Transilvania tocmai prin asta este unică, prin multitudinea de religii, prin multitudinea de etnii. Eu nu am crezut că în România anului 2020 vom vorbi despre culoarea pielii sau despre intoleranță. Cetățenii de acolo (din Ditrău - n.r.) nu trebuie acuzați, ei trebuie informați. Din păcate, mulți dintre ei nu se uită nici la dumneavoastră, nici la alte posturi de știri, nu citesc nici presa centrală de la București. Ei se informează din presa de la Budapesta”, a declarat Rareș Bogdan.