Răsturnare de situație în cazul polițistului din Vaslui, depistat că a condus motocicleta drogat: Testele din sânge au ieșit negative

Polițistul din Vaslui, depistat că a condus un motor sub influența substanțelor psihoactive, a ieșit negativ la testele făcute din sânge.

"În completarea buletinului informativ de presă nr. 360, transmis de către Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui la data de 19 septembrie 2023, referitor la depistarea unui conducător de motocicletă care a fost testat cu aparatul drug test pentru care a fost înregistrat rezultat pozitiv la două substanțe psihoactive, precum și cu privire la informațiile vehiculate în spațiul public (,,polițist drogat pe motocicletă”) vă informăm:

În urma expertizării probelor biologice prelevate de la conducătorul, de 22 de ani, din municipiul Pitești, județul Argeș, *Institutul de Medicină Legală Iași a concluzionat că acestea nu conțin substanțe psihoactive", precizează Poliția.

Un bărbat în vârstă de 23 de ani, din judeţul Argeş, angajat ca poliţist în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vaslui, a fost depistat în timp ce conducea o motocicletă pe drumul naţional DN 15D, aflându-se sub influenţa drogurilor.

Incidentul s-a petrecut luni, 18 septembrie, la ora 13,35, pe raza comunei Ştefan cel Mare, când în cadrul unei acţiuni pe linia depistării conducătorilor de autovehicule care conduc în timp ce se află sub influenţa substanţelor psihoactive, poliţiştii Serviciului Rutier Vaslui l-au verificat pe colegul lor, care conducea o motocicletă, înmatriculată provizoriu în municipiul Bucureşti.

"În urma testării cu aparatul drugtest, a fost înregistrat rezultat pozitiv la două substanţe psihoactive. Ulterior, conducătorul de motocicletă a fost condus la Serviciul Judeţean de Medicină Legală, în vederea recoltării de probe biologice pentru stabilirea prezenţei în organism a substanţelor psihoactive. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, urmând a fi efectuate cercetări sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui", precizează un comunicat de presă transmis de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Vaslui.