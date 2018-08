Război TOTAL: Administraţia Prezidenţială îl acuză pe ministrul Apărării de minciună şi prezintă dovada

Premierul Viorica Dăncilă lipseşte dintre invitaţii de la ceremoniile prilejuite de Ziua Marinei. Ministrul Apărării, Mihai Fifor, s-a declarat surprins de acest lucru şi a dat vina pe Administraţia Prezidenţială. De la Cotroceni vine însă un document care arată că propunerea de desfăşurător a venit chiar de la MApN.

"Administrația Prezidențială (AP) precizează că în cursul zilei de astăzi, au avut loc discuții între reprezentanții MAPN și AP. MAPN a transmis că pe lângă ministrul Apărării, Mihai Fifor, vor mai participa 4 miniștri, Mediului, Justiției, Agriculturii și cel pentru Relația cu Parlamentul. Programul apărut în presă a fost scris miercurea trecută, după vizită de recunoaștere, la care a participat viceamiralul Alexandru Mirsu și care a spus, atunci, că nu are lista de invitați. Acesta a transmis că lista completă cu invitații va fi dată pe 14 august. Tocmai de aceea programul de miercuri era doar un proiect, iar astăzi trebuia definitivat în funcție de ultimele confirmări pe care trebuia să le comunice MAPN. Prezența premierului nu a fost niciodată invocată de MAPN. Desfășurătorul a fost elaborat în consultare cu MAPN. De altfel, reprezentanții AP și ai MAPN au avut un dialog constant de-a lungul ultimelor săptămâni", transmite Administraţia Prezidenţială.

Vezi AICI documentul trimis de MApN la Cotroceni! (.pdf)

"Eu am văzut luni defășurătorul acesta. La Guvernul României, la Parlament, la comisii invitațiile au plecat sub semnătura mea la începutul lunii august, pentru că așa este firesc să se întâmple. Mai departe, cum s-a făcut acest defășurător, asta nu mai este un lucru la care să vă pot eu răspunde pentru că poartă amprenta altei instuții nu a Ministerului Apărării Naționale. Și eu am rămas surprins să văd că nu se regăște prim-ministrul, eu am informat-o pe doamna prim-ministru pentru că așa este firesc să informez vizavi de lucrul acesta. Doamna prim-minsitru a rămas la fel de surprinsă ca și mine. Așa cum arată acest desfășurător, doamna prim-ministru nu are un loc conform rangului demnității sale. Este prim-ministrul României și nu are un loc în acest desfășurător", declarase Mihai Fifor, anterior, la Antena 3.