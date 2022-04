Răzvan Burleanu și-a început ultimul mandat la șefia FRF: președintele ales în unanimitate nu a avut nimic de declarat presei

Răzvan Burleanu, reales, marţi, pentru a treia oară consecutiv în funcţia de preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal, a afirmat, după ce a obţinut maximum de voturi la alegerile la care a fost singurul candidat, că încrederea acordată de membrii afiliaţi îi dă energie pentru fiecare zi, relatează AGERPRES.

"E un moment emoţionant pentru mine, vă mulţumesc pentru această încredere. Acest suport îmi dă aceeaşi energie în fiecare zi. Energia de a continua pe acest drum al integrităţii, de a munci mai mult şi mai bine în fiecare zi, energia de a lupta pentru cel mai important lucru, o competiţie corectă. Peste patru ani sunt sigur că voi fi mai optimist pentru că am întâlnit oameni ca dumneavoastră. E nevoie de fiecare dintre dumneavoastră pentru a face o schimbare la nivelul societăţii noastre, ca fiecare băiat de la ţară sau oraş să aibă o şansă. Iar aceasta este o şansă că putem împinge România la cel mai bun nivel. Misiunea pe care o aveam astăzi este să facem fotbalul mai bun pentru cei care vor veni în locul nostru. Vă asigur că voi fi alături de dumneavoastră şi în următorii patru ani pentru fiecare pas pe care va trebui să îl facem astfel încât comunitatea noastră să fie mândră", a declarat Burleanu în cadrul Adunării Generale a Federaţiei Române de Fotbal.

După câştigarea alegerilor de preşedinte al FRF, Burleanu nu a oferit nicio declaraţie presei.

În cadrul Adunării Generale, preşedintele federaţiei a adus în atenţia publicului campania de ajutorare a refugiaţilor din Ucraina demarată de instituţia pe care o conduce.

"Gândiţi-vă ce evenimente teribile au loc la graniţele ţării noastre, gândiţi-vă că putem fi solidari şi putem oferi o mână de ajutor. De aceea am lansat campania 'Fotbal pentru viaţă' şi venim în sprijinul refugiaţilor ucraineni. Învăţăm din obstacolele pe care le depăşim, gândiţi-vă cât de privilegiaţi suntem că putem să ne întâlnim astăzi aici, că avem liniştea necesară pentru a construi un viitor mai bun, că putem fi un exemplu pentru societatea noastră", a spus Burleanu.

Totodată, Răzvan Burleanu a făcut referire la aspectele financiare ale Federaţiei Române de Fotbal, ale cărei venituri susţine că au crescut în ultimii 8 ani de mandat al său cu aproximativ 100%.

"Am lucrat împreună opt ani să producem o schimbare şi cred că suntem într-un moment privilegiat pe acest drum. În ultimii ani am reuşit să consolidăm un model de performanţă managerială în fotbalul românesc şi am stabilit direcţii pentru viitor. Ştim care este planul şi care este direcţia pe termen mediu pentru dezvoltarea întregului fenomen fotbalistic. Ştim cât de important este jucătorul şi de aceea este în centrul abordărilor noastre. Încercăm să micşorăm distanţa dintre Vestul şi Estul Europei, apoi şi jucătorii noştri se vor putea transfera la echipe importante. Ştim cât de importantă este stabilitatea financiară, de aceea am crescut veniturile cu aproximativ 100% din 2014 până acum, ajungând la 25,5 milioane de euro încasări în 2021", a precizat Burleanu.

Aflat la conducerea FRF din 5 martie 2014, Burleanu a fost unicul candidat la aceste alegeri, comisia de verificare a dosarelor respingând solicitările lui Sorin Răducanu şi Gabriel Şeitan.

Pentru Răzvan Burleanu urmează ultimii patru ani în funcţia de preşedinte, statutul limitând la 3 numărul de mandate al unei persoane la conducerea Federaţiei Române de Fotbal.

Burleanu conduce Federaţia Română de Fotbal din 5 martie 2014, atunci când a câştigat alegerile pentru preşedinţie în dauna celorlalţi trei candidaţi: Vasile Avram, Gheorghe Chivorchian şi Sorin Răducanu. La momentul respectiv, el avea 29 de ani şi devenea cel mai tânăr preşedinte al FRF.

La scrutinul din 18 aprilie 2018, Burleanu s-a impus încă din primul tur, fiind votat de 168 dintre cei 254 de membri afiliaţi prezenţi la Adunarea Generală. Principalul său contracandidat, Ionuţ Lupescu, component al "generaţiei de aur", a obţinut doar 78 dintre voturile preşedinţilor de cluburi şi ai Asociaţiilor Judeţene. Pe locul trei s-a clasat fostul fotbalist Marcel Puşcaş, cu 8 voturi, iar pe cel de-al patrulea Ilie Drăgan, fost lector al Şcolii Federale de Antrenori, care nu a strâns niciun sufragiu.

Răzvan Burleanu s-a născut la 1 iulie 1984, la Bacău. Este fiul fostului fotbalist al echipelor FCM Bacău şi Ceahlăul Piatra Neamţ, Gheorghe Burleanu, acesta având peste 300 de meciuri în primul eşalon.

La vârsta de şapte ani s-a înscris la Centrul de copii şi juniori al lui FCM Bacău, participând apoi la selecţiile pentru echipele reprezentative de juniori.

De la 14 ani a urmat cursurile Şcolii de Arbitri, fiind arbitru până la 19 ani. A urmat cursurile Colegiului Naţional "Gheorghe Vrânceanu" din Bacău şi Facultatea de Ştiinţe Politice din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) din Bucureşti. La SNSPA a obţinut un masterat, iar la Universitatea Naţională de Apărare Carol I a urmat cursuri de specializare în domeniul politicilor şi strategiilor de securitate. A obţinut doctoratul, la SNSPA, în domeniul schimbărilor organizaţionale produse în România ca urmare a proceselor instituţionale de europenizare.

A lucrat succesiv la: Primăria municipiului Bacău, Parlamentul României - Comisia juridică, Autoritatea Electorală Permanentă, Administraţia Prezidenţială - Departamentul pentru minorităţi naţionale.

A fost preşedintele Federaţiei Române de Minifotbal (2012-2014), pe care a fondat-o. În 2012, a pus, la Praga, alături de alţi reprezentanţi ai minifotbalului din Europa, bazele Federaţiei Europene de Minifotbal, fiind votat în unanimitate preşedinte al acesteia, mandat pe care l-a deţinut până în ianuarie 2017. În 2013, la Birmingham, în Marea Britanie, împreună cu ceilalţi preşedinţi ai forurilor continentale din întreaga lume şi cu alţi oficiali din minifotbal, a pus bazele Federaţiei Internaţionale de Minifotbal.

La 20 aprilie 2021, Răzvan Burleanu a fost ales în Consiliul FIFA, iar mandatul său echivalează şi cu poziţia de membru al Comitetului Executiv al UEFA.