Răzvan Lucescu a plâns la despărțirea de Al Hilal: discurs cu ochii în lacrimi, în fața jucătorilor/ VIDEO

Antrenorul Răzvan Lucescu s-a despărțit de Al Hilal, iar la ultima ședință a avut parte de un discurs emoționant. Cu ochii în lacrimi, Lucescu le-a mulțumit jucătorilor pentru experiența petrecută împreună și le-a amintit acestora de trofeele câștigate în ultima perioadă.

”Știu că este un moment trist, atât pentru mine, cât și pentru staff-ul meu. A sosit momentul să ne luăm la revedere după o perioadă fantastică. Pentru mine și oamenii mei rămân recunoștința pentru acest grup, de la primul, până la ultimul om.

Ni s-a dat posibilitatea să obținem rezultate bune și am trăit clipe minunate câștigând tot ce am câștigat.

Nu va gândiți la faptul că plâng, sunt emoționat, e normal! Ne-am pus sufletul în relația cu voi și am primit același lucru în schimb. Singurul lucru care rămâne e amintirea că am făcut istorie împreună! Am câștigat Liga Campionilor, am câștigat campionatul, Cupa Regelui, am făcut multe rezultate bune.

Am scris istorie, pentru asta, vă mulțumesc!”, a spus, printre lacrimi, Răzvan Lucescu.