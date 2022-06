Răzvan Marin: Mister ne-a spus tot timpul că are încredere maximă în noi, cu siguranţă ne-a ajutat asta

Răzvan Marin a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că el şi colegii săi îşi doresc o victorie în meciul de acasă cu Muntenegru şi că la partida anterioară, cu Finlanda, i-a ajutat faptul că selecţionerul Edward Iordănescu le-a spus mereu că are încredere maximă în ei, potrivit news.ro.

“E normal să se îmbunătăţească puţin atmosfera. Bineînţeles că ne dorim să câştigăm şi meciul de mâine. La meciul cu Finlanda am avut cu totul altă atitudine, am reuşit să ne unim mai mult, am fost mult mai agresivi. Plus, am jucat acasă, am avut suporterii în spate. Cel mai important este că ne-am unit, am stat de vorbă între noi şi am reuşit să arătăm cu totul altceva. Toată lumea spunea că avem o grupă destul de uşoară. Nu cred că este deloc aşa. Este o grupă foarte echilibrată, toate echipele suntem la acelaşi nivel. Mister ne-a spus tot timpul că are încredere maximă în noi, cu siguranţă ne-a ajutat asta”, a spus Marin.

Echipa naţională întâlneşte Muntenegru, marţi, de la ora 21.45, pe stadionul Giuleşti, în etapa a patra a grupelor Ligii Naţiunilor. Cele două echipe s-au mai întâlnit în prima etapă, în Muntenegru, când gazdele s-au impus cu 2-0. În etapele a doua şi a treia, tricolorii au fost învinşi în deplasare de Bosnia, scor 1-0, şi au învins acasă Finlanda, scor 1-0.