Reacţiile sportivilor după anularea turneului de la Wimbledon: Roger Federer este 'devastat', iar Serena Williams a rămas fără cuvinte

Tenismanul elveţian Roger Federer s-a declarat ''devastat'' de anularea turneului de la Wimbledon, din cauza pandemiei de coronavirus, în timp ce americanca Serena Williams a rămas fără cuvinte.

Sârbul Novak Dojokovic a cucerit titlul la simplu masculin în 2019, după o finală cui Federer, în timp ce la feminin s-a impus Simona Halep, care a trecut de Serena Williams cu 6-2, 6-2, potrivit Agerpres.ro.

Turneul de tenis de la Wimbledon, programat în intervalul 29 iunie - 12 iulie, a fost anulat, în contextul pandemiei de coronavirus, au anunţat miercuri organizatorii.

''Cu mare regret anunţăm că decizia All England Club, asociaţia care organizează turneul londonez, şi a comitetului de conducere al campionatului este de a anula ediţia din 2020 de la Wimbledon din cauza problemelor de sănătate pe care le implică pandemia de coronavirus. În schimb, următoarea ediţie, a 134-a, va avea loc între 28 iunie şi 11 iulie 2021'', se arată într-un comunicat al All England Lawn Tennis Club (AELTC) citat de Reuters.

Este pentru prima oară când turneul de la Wimbledon este anulat după cel de-al Doilea Război Mondial.

Billie Jean King (SUA), fost număr unu mondial, cu şase titluri cucerite la Wimbledon: ''Am avut şansa să vin la Wimbledon în fiecare an din 1961 şi îmi va lipsi cu siguranţă anul acesta. Dar înţeleg complet şi susţin decizia comitetului (de organizare), fiind vital să ne concentrăm eforturile pentru cei care sunt azi cei mai afectaţi de pandemie. (...) La ora actuală, trebuie să ne asigurăm c fiecare are grijă de el şi de cei apropiaţi. Traversăm o perioadă dificilă şi e timpul să facem ceea ce e corect la nivel mondial şi pentru sportul nostru''.

Coco Gauff (SUA), cea mai tânără jucătoare care s-a calificat la la Wimbledon în era profesionistă, la doar 15 ani: ''Îmi va lipsi să joc la Wimbledon anul acesta. Staţi în siguranţă toţi, vă iubesc''.

Kevin Anderson (Africa de Sud), finalist în 2018: ''Întotdeauna am avut amintiri frumoase la Wimbledon. Sezonul pe iarbă îmi va lipsi, cu siguranţă, dar cel mai important acum este să ne concentrăm să rămânem sănătoşi şi să stăm acasă''.

Roger Federer (Elveţia, 38 ani), de opt ori campion (record), de 4 ori finalist: ''Sunt devastat. Sănătatea şi familia sunt pe primul loc, însă. Voi reveni anul viitor''

Petra Kvitova (Cehia), dublă campioană la Wimbledon: ''Cu siguranţă, o lovitură grea ... Nu numai că e un turneu special pentru mine, dar este un turneu care a fost o parte de istorie o vreme atât de lungă şi va lăsa un loc gol în calendar. Îmi va lipsi să joc pe iarba minunată în alb, dar va reveni anul viitor, mai bun ca niciodată. Şi poate îl vom aprecia şi mai mult!''

Angelique Kerber (Germania), campioană în 2018: ''Nu mai trebuie să spun că am inima grea, pentru că anularea sezonului de iarnă înseamnă că nu voi putea juca acasă la Bad Homburg şi Berlin. E dezamăgitor pentru mine, dar şi pentru cei care au pus suflet în aceste evenimente şi pentru fanii care iubesc sportul nostru şi susţin jucătorii tot anul''.

Marion Bartoli (Franţa), fostă campioană: ''Doar rău să aud că Wimbledon s-a anulat anul acesta. Are un loc special în inima mea, dar nu numai a mea, ci în inimile a milioane de fani ai tenisului din toată lumea şi a jucătorilor care au călcat iarba de-a lungul anilor. Ştiu că turneul de la Wimbledon va reveni anul viitor şi mai puternic şi mai apreciat''.

Serena Williams (SUA), câştigătoare a 23 de titluri de Grand Slam: ''Sunt zguduită''.

Boris Becker (Germania), fost campion: ''Problema este suprafaţa, pentru că sunt doar câteva luni pe an pentru a pregăti şi a juca pe cele mai bune terenuri cu iarbă, de obicei la Queen's şi Wimbledon. Însă, pentru a fi aşa, terenurile cu iarbă au nevoie de mai multă pregătire decât alte suprafeţe. Roland Garros şi US Open îl poţi juca şi mai târziu, chiar şi în octombrie, poate. Dar pe iarbă nu porţi juca decât în lunile de vară''.