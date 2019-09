Reconstituire în cazul Luizei - Alexandru Cumpănașu a răbufnit la adresa anchetatorilor: 'O mascaradă'

Alexandru Cumpănașu a afirmat marți, la Digi24, că a sfătuit familia Luizei Melencu să nu participe la reconstituire, calificând-o drept o „mascaradă”.

''Eu am sfatuit familia sa nu participe la mascarada asta. E prea mult si pentru noi. E ca si cum ai participa la violul, crima, si ceea ce s-a mai intamplat acolo, copilului tau. Noi am cerut o expertiza judiciara pentru a vedea daca acolo a fost ars un corp uman. S-au plimbat cu o papusa din poliester, nu au folosit ceea ce a zis Dincă ca a folosit. Oamenii astia il acuza de omor, iar proba cea mai importanta este arderea cadavrului, iar aceasta proba lipseste din dosar. Poate procurorii vor da curs celor 7 solicitari depuse de noi. Am depus o solicitare de expertiza pentru ADN in SUA. E cel mai dureros sa te duci sa il vezi pe Dinca ras, frezat, aranjat... Eu, daca ma duceam acolo lucrurile degenerau. Din punctul meu de vedere, reconstituirea trebuia sa arate altfel. Dinca trebuia sa aiba catuse. Nu este normal ca politistii si jandarmii sa il pazeasca pe el. El trebuia sa aiba catuse si sa fie pazit de un singur jandarm. Daca voiau sa devina transparenti, trebuiau aratate rezultatele. De ce au taiat reconstituirea? Daca au pus manechinul acolo, atunci, reconstituirea este totala sau partiala? Am imagini cu el cand statea, vorbea și cu politistii. Nu este corect, nu este normal, asa consideram noi ca familie. Relatiile de familie nu constau in cat de des te vezi, insa, de fiecare data cand au apelat la mine, i-am ajutat. Refuz sa cred ca aceste institutii sunt complici.'' a spus Alexandru Cumpănașu.

În ceea ce privește candidatura la alegerile prezidențiale, Alexandru Cumpănașu susține că nu a avut intenția de a candida.

''Nu am avut intentia sa candidez, m-am dus cu incredere la aceste institutii, pana cand am ajuns sa ma sufoc noaptea. Dupa 6 saptamani de neputinta, in care faci zgmot, mi-am dat seama de un lucru... fara sa ai institutii care sa rezolve, nu poti face nimic in tara asta. M-am consultat cu oamenii de pe Facebook si mi-au spus sa candidez.'', a precizat Alexandru Cumpănașu.