Record de alcoolemie la o infirmieră dintr-un spital din Iași

O infirmieră de la Spitalul „Sfântul Spiridon” din Iași a fost prinsă băută în timpul serviciului. Femeia avea o alcoolemie de 3,43 mg/l în sânge. Nu este prima dată când infirmiera merge băută la serviciu, potrivit colegilor ei.

Femeia a fost prinsă băută în timpul programului, iar colegii ei au anunțat conducerea spitalului că femeia miroase a alcool.

Aceasta lucrează de un an și 7 luni în secția de diabet a Spitalului „Sfântul Spiridon” din Iași.

„Eram în spital, în jurul ore 18.30, a fost anunțată directoarea de îngrijiri care era lângă mine, ea mi-a comunicat și atunci am plecat imediat împreună cu dânsa în secție. Doamna avea manifestări specifice unui om care a consumat alcool. Am avut o discuție scurtă, am încercat cumva, ea s-a speriat, am mers către UPU. Inițial nu a vrut să meargă, am convins-o ușor, cu vorbă bună. I s-a luat alcoolemia, am rămas stupefiat și eu, văzând cifra respectivă, care era peste trei. Era dintr-un sat mărginaș municipiului Iași, nu putea sa plece la ora aia. Se făcuse ora 19. Am oprit-o la spital, în grija medicului de gardă", a declarat managerul Spitalului Sfântul Spiridon, Ioan Bârliba.

Femeia avea o alcoolemie de 3,43 mg/l alcool pur în sânge.

Colegii infirmierei au spus că nu este prima dată când aceasta e băută la serviciu, dar niciodată starea sa nu ar fi fost atât de gravă.

Managerul a cerut o anchetă a comisiei de disciplină, iar până la finalizarea verificărilor femeia va lucra doar în timpul zilei, sub supraveghere.