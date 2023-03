Regele Charles a cerut muzică ortodoxă bizantină la ceremonia de încoronare

Ceremonia de încoronare a Regelui Charles III va include și muzică ortodoxă greacă. Este dorința Majestății Sale care își omagiază în acest fel tatăl de origine greacă, Prinţul Philip, Duce de Edinburgh.

Cântările vor fi interpretate de Byzantine Chant Ensemble care s-a pregătit în mod special pentru acest eveniment sub conducerea dirijorului Alexandros Lingas.

Alexandros Lingas se declară onorat și consideră că „includerea psalmodiei grecești în riturile la fel de vechi ale slujbei de încoronare este o demonstrație profundă și frumoasă a aprecierii intense pentru creștinismul ortodox de care au dat dovadă atât Majestatea Sa, cât și regretatul Duce de Edinburgh”, scrie basilica.ro.

Ceremonia de încoronare a Regelui Charles al III-lea va avea loc sâmbătă, 6 mai 2023, la Westminster Abbey, la aproape opt luni de la moartea Reginei Elisabeta.

Alexander Lingas, dirijorul și fondatorul corului „Cappella Romana”, este conferențiar la City University of London și membru asociat al University of Oxford’s European Humanities Research Centre.

Și-a obținut doctoratul în istoria muzicii la University of British, Columbia – însă activitatea sa la acest moment cuprinde nu doar studii istorice, ci și etnografice sau de interpretare.

Fost profesor asistent de Istoria Muzicii la Arizona State University’s School of Music, prof. dr. Alexander Lingas a mai predat la Institute of Orthodox Christian Studies la University of Cambridge. Printre meritele obținute se regăsesc bursele Fulbright și Onassis pentru studii muzicale (cu regretatul dascăl Lykourgos Angelopoulos), British Academy’s Thank-Offering to Britain Fellowship (studii de cercetare sprijinite de Fundația Stavros Niarchos și distincția „Sfântul Roman Melodul” din partea National Forum for Greek Orthodox Church Musicians (SUA).