Regizorul Alejandro G. Iñárritu, câştigător a cinci premii Oscar, semnează filmul 'Bardo, falsă cronică a câtorva adevăruri'

Regizorul Alejandro G. Iñárritu, câştigător a cinci premii Oscar, semnează filmul „Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths/ Bardo, falsă cronică a câtorva adevăruri”, care va fi în curând pe Netflix, conform news.ro.

„Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths” este o experienţă epică, uimitoare şi captivantă din punct de vedere vizual, care prezintă călătoria intimă şi emoţionantă a lui Silverio, un renumit jurnalist mexican şi realizator de documentare, cu domiciliul în Los Angeles, care, după ce a primit un prestigios premiu internaţional, este obligat să se întoarcă în ţara natală, neştiind că această simplă călătorie îl va împinge, de fapt, către o limită existenţială. Amintirile şi temerile sale necugetate i-au luat prin surprindere prezentul, iar viaţa sa de zi cu zi a început să fie inundată de un sentiment de nedumerire şi dezorientare.

Atât cu emoţie, dar şi cu râsete cât cuprinde, Silverio se luptă cu întrebări universale şi intime despre identitate, succes, moarte, istoria Mexicului, dar şi cu legăturile de familie profund emoţionale pe care le împărtăşeşte cu soţia şi copiii săi. Mai precis, ce înseamnă de fapt să fii om în aceste vremuri foarte ciudate.

Actorul mexican Daniel Giménez Cacho îl interpretează pe Silverio Gama într-un rol de necontestat.

Filmat pe peliculă de 65 mm de Darius Khondji („Amour”, „Se7en”) nominalizat la premiile Oscar, şi scris de Iñárritu şi Nicolás Giacobone („Birdman: Or The Unexpected Virtue of Ignorance” şi „Biutiful”), „Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths” marchează primul film al lui Iñárritu care a fost filmat în Mexic de la succesul internaţional Amores Perros din 2000.

Scenografia filmului este realizată de către designerul mexican Eugenio Caballero („ROMA”, „Pan's Labyrinth”), câştigător al premiului Oscar, iar costumele sunt semnate de Anna Terrazas („The Deuce”, „ROMA”).